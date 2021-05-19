Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Esra Erol'la arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner, son dönemin en popüler isimlerinden. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Gözde Seda Altuner'in özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol ile Gözde Seda Altuner'in arasındaki gerçek olay oldu. İşte detaylar…

19.05.2021 21:54 - Son Güncelleme: 19.05.2021 21:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





