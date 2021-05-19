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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Esra Erol'la arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner, son dönemin en popüler isimlerinden. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Gözde Seda Altuner'in özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol ile Gözde Seda Altuner'in arasındaki gerçek olay oldu. İşte detaylar…

19.05.2021 21:54 - Son Güncelleme: 19.05.2021 21:54
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Esra Erol'la arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine can veren Gözde Seda Altuner'in özel hayatı hayranları internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle "Gözde Seda Altuner kaç yaşında?" sorusu aratıldı.

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Esra Erol'la arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol ile Gözde Seda Altuner'in aynı yaşta olduğunu duyanlar ise inanamadı. Peki Gözde Seda Altuner kaç yaşında? İşte başta Gözde Seda Altuner olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Esra Erol'la arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Melis Sezen - 2 Ocak 1997

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Esra Erol'la arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Caner Cindoruk - 17 Nisan 1980

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Esra Erol'la arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Berker Güven - 7 Eylül 1994