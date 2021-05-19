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Aile Hükümeti’nin başrolü Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da oyuncuymuş…

Aile Hükümeti'nin başrolü Alper Saldıran'ın eski eşi bakın kim çıktı! Aslıhan Malbora ile başrolü üstlendiği Aile Hükümeti filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alper Saldıran, son dönemin en popüler isimlerinin arasında yer alıyor. Birçok filmde ve dizide yer alan Saldıran, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Alper Saldıran'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi…

19.05.2021 23:15 - Son Güncelleme: 19.05.2021 23:15
Aile Hükümeti’nin başrolü Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da oyuncuymuş…

Aile Hükümeti filmi ile hafızalara kazınan Alper Saldıran, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

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Aile Hükümeti’nin başrolü Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da oyuncuymuş…

Ünlü oyuncunun hayranları, Saldıran'ın özel hayatını merak edip araştırıyor. Ünlü oyuncunun eski eşini duyan gören ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Alper Saldıran olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…

Aile Hükümeti’nin başrolü Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da oyuncuymuş…

ASUMAN KRAUSE – EMRAH

Aile Hükümeti’nin başrolü Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da oyuncuymuş…

KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN

Aile Hükümeti’nin başrolü Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da oyuncuymuş…

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR