Aile Hükümeti’nin başrolü Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da oyuncuymuş…

Aile Hükümeti'nin başrolü Alper Saldıran'ın eski eşi bakın kim çıktı! Aslıhan Malbora ile başrolü üstlendiği Aile Hükümeti filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alper Saldıran, son dönemin en popüler isimlerinin arasında yer alıyor. Birçok filmde ve dizide yer alan Saldıran, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Alper Saldıran'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi…

19.05.2021 23:15 - Son Güncelleme: 19.05.2021 23:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





