Hande ve Hakan gerim gerim gerildi! Hakan Sabancı ile evleneceği konuşulan Hande Erçel o soruyu duyunca çıldırdı "Burada sormayacaksın"

Mehmet Dinçerler, Kerem Bürsin, Murat Dalkılıç gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel, son olarak gönlünü iş insanı Hakan Sabancı'ya kaptırdı. İlişkinin başlarında aşk iddialarını yalanlayan ancak daha sonra yaptıkları paylaşımlarla aşklarını dosta düşmana duyuran ikili, attıkları her adımla adlarından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde evleneceklerine dair haberler çıkan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Bali tatili dönüşü havalimanında görüntülendi. Çiftin gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.