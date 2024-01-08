Seher Dilovan'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Şanı şöhreti elinin tersiyle itti o ülkeye yerleşti ünlü türkücü şimdilerde...

Bir süredir ortalarda görünmeyen Seher Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Uzun zaman önce İsviçre'de kendine yeni bir hayat kuran 51 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Dilovan, Cenevre'de bahçe içinde bir villada hayatını sürdürüyor artık. Sosyal medyayı aktif kullanan ve oğlunu da şarkıcı yapan Seher Dilovan'ın son halini görenlerse şaşıp kalıyor.