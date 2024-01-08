Seher Dilovan'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Şanı şöhreti elinin tersiyle itti o ülkeye yerleşti ünlü türkücü şimdilerde...

Bir süredir ortalarda görünmeyen Seher Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Uzun zaman önce İsviçre'de kendine yeni bir hayat kuran 51 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Dilovan, Cenevre'de bahçe içinde bir villada hayatını sürdürüyor artık. Sosyal medyayı aktif kullanan ve oğlunu da şarkıcı yapan Seher Dilovan'ın son halini görenlerse şaşıp kalıyor.
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşıyor. Son halini görenlerse şaşıp kalıyor.
Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında... İşte başta Seher Dilovan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ
Bir döneme damgasını vuran Popstar'ın birincisi Abidin Özşahin yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmadan sonra adını pek duymadığımız Abidin son haliyle gündem oldu.