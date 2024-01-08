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Seher Dilovan'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Şanı şöhreti elinin tersiyle itti o ülkeye yerleşti ünlü türkücü şimdilerde...

Bir süredir ortalarda görünmeyen Seher Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Uzun zaman önce İsviçre'de kendine yeni bir hayat kuran 51 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Dilovan, Cenevre'de bahçe içinde bir villada hayatını sürdürüyor artık. Sosyal medyayı aktif kullanan ve oğlunu da şarkıcı yapan Seher Dilovan'ın son halini görenlerse şaşıp kalıyor.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 14:23 Güncelleme 08 Ocak 2024, 14:33
Seher Dilovan’ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Şanı şöhreti elinin tersiyle itti o ülkeye yerleşti ünlü türkücü şimdilerde... 1

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşıyor. Son halini görenlerse şaşıp kalıyor.

Seher Dilovan’ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Şanı şöhreti elinin tersiyle itti o ülkeye yerleşti ünlü türkücü şimdilerde... 2

Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında... İşte başta Seher Dilovan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Seher Dilovan’ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Şanı şöhreti elinin tersiyle itti o ülkeye yerleşti ünlü türkücü şimdilerde... 3

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