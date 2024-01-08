6 yıl önce pılını pırtını toplayıp İzmir’e yerleşti! Safir'in Güneş'i Gizem Karaca'nın süper lüks evine bakın! Hem içi hem dışı...

Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İlhan Şen'in başrolünde yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Safir'e Güneş karakteriyle dahil olan Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti. 6 yıl önce İzmir'e taşınan oyuncunun süper lüks evini gören hayran kaldı. Oyuncunun hem zevkle döşenmiş evi hem de bahçe düzeni görenleri hayran bıraktı. İşte Gizem Karaca'nın İzmir'deki lüks villası...
Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Safir'e Güneş karakteriyle dahil olan Gizem Karaca, sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
Kariyeri kadar özel hayatı da merak edilen ve Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşen Karaca, son olarak eviyle gündeme geldi.
6 yıl önce İzmir'e taşınan oyuncunun süper lüks evini gören hayran kaldı. Oyuncunun hem zevkle döşenmiş evi hem de bahçe düzeni görenleri hayran bıraktı.