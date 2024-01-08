6 yıl önce pılını pırtını toplayıp İzmir’e yerleşti! Safir'in Güneş'i Gizem Karaca'nın süper lüks evine bakın! Hem içi hem dışı...

Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İlhan Şen'in başrolünde yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Safir'e Güneş karakteriyle dahil olan Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti. 6 yıl önce İzmir'e taşınan oyuncunun süper lüks evini gören hayran kaldı. Oyuncunun hem zevkle döşenmiş evi hem de bahçe düzeni görenleri hayran bıraktı. İşte Gizem Karaca'nın İzmir'deki lüks villası...