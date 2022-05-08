Survivor Merve Aydın feci şekilde sakatlanmış haykırışları ile adayı inletmişti! Barış Murat Yağcı soluğu yanında aldı işte Merve Aydın'ın son hali
Survivor Merve Aydın feci şekilde sakatlanmıştı... Barış Murat Yağcı soluğu Merve Aydın'ın yanında aldı. Survivor 2022'de dokunulmazlık oyunu esnasında sakatlanarak diskalifiye olan Merve Aydın, o görüntülerde 'Anne' haykırışlarıyla izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Sakatlığının ardından hem arkadaşları hem de milyonlar tarafından destek alan başarılı sporcu Türkiye'ye geri döndü. Aşil tendonunun koptuğunu söyleyen ve çığlıklarıyla adayı inleten Merve'yi hastanede sevenleri yalnız bırakmadı. Ailesine kavuşması ile dikkat çeken Merve Aydın'ı son ziyaret eden isim ise Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı oldu.
Survivor Merve Aydın feci şekilde sakatlanmış haykırışları ile adayı inletmişti! Barış Murat Yağcı soluğu yanında aldı, işte Merve Aydın'ın son hali...
Merve Aydın, Survivor 2022 All Star yarışmasının 5 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlandı. Aşil tendonunun koptuğu söyleyen ve gözyaşları içinde acıyla kendisine yere bırakan Merve'nin haykırışları herkesi gözyaşlarına boğdu.
Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun müdahale ettiği Merve, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Merve Aydın hakkındaki gelişmeyi ise Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Merve'nin ciddi bir sakatlık yaşadığını belirten Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:
"Kendisiyle uzun bir süre görüştüm ve çok talihsiz bir olay yaşandı. Sakatlık belasının Survivor'da bazen yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'ye bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan bir konuşmanın sonunda Merve'yi bıraktığım nokta iyi bir nokta. Ancak Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan ve sağlığımızdan daha önemlisi yok. Ortopedik sakatlıklar bir süre sonra geçiyor ve normal hayatına devam ediyor. Sevgili Merve'nin Survivor macerası sona erdi. Bir mucize bekliyorduk ama olmadı. Yapılan kontrollerde devam etme şansı olmadığı net olarak gözüküyor"
MERVE AYDIN'IN SAKATLIĞI NE?
Doktor Merve Aydın'ın aşil tendonu koptuysa yarışmaya devam edemeyeceğini de belirtmişti. Survivor Merve Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili Acun Ilıcalı flaş açıklamalarda bulundu. Ilıcalı "Merve için Survivor macerası sona erdi." dedi.