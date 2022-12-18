Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi 3 yaşında! Kanserle savaşıyordu doğum gününde yüreklere dokunan paylaşım: "Nerede görmek istersen..."
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi 3 yaşında! Minik Mavi'nin geçtiğimiz aylarda kanserle savaştığı öğrenilmişti... 3 yaşına giren Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'ın kızları Mavi'nin doğum gününde teyzesi Hande Erçel'in Instagram paylaşımı yüreklere dokundu. İşte Hande Erçel'den gelen o duygusal satırlar...
18.12.2022 11:20 - Son Güncelleme: 18.12.2022 11:38
"NEREDE GÖRMEK İSTERSEN..."
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi 3 yaşında! Geçtiğimiz aylarda minik Mavi'nin kanserle savaştığı öğrenilmişti... Yeni yaşını kutlyan Aylin Mavi Yıldırım'ın doğum gününde teyzesi Hande Erçel'den yüreklere dokunan paylaşım geldi.
2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.
Hande Erçel'in minik yeğeni Aylin Mavi Yıldırım'ın kanser olduğunun iddia edilmesinin ardından gözler aileden gelecek resmi açıklamalara çevrilmişti.