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Haberler Magazin Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi 3 yaşında! Kanserle savaşıyordu doğum gününde yüreklere dokunan paylaşım: "Nerede görmek istersen..."

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi 3 yaşında! Kanserle savaşıyordu doğum gününde yüreklere dokunan paylaşım: "Nerede görmek istersen..."

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi 3 yaşında! Minik Mavi'nin geçtiğimiz aylarda kanserle savaştığı öğrenilmişti... 3 yaşına giren Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'ın kızları Mavi'nin doğum gününde teyzesi Hande Erçel'in Instagram paylaşımı yüreklere dokundu. İşte Hande Erçel'den gelen o duygusal satırlar...

18.12.2022 11:20 - Son Güncelleme: 18.12.2022 11:38
Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi 3 yaşında! Kanserle savaşıyordu doğum gününde yüreklere dokunan paylaşım: Nerede görmek istersen...

"NEREDE GÖRMEK İSTERSEN..."

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi 3 yaşında! Geçtiğimiz aylarda minik Mavi'nin kanserle savaştığı öğrenilmişti... Yeni yaşını kutlyan Aylin Mavi Yıldırım'ın doğum gününde teyzesi Hande Erçel'den yüreklere dokunan paylaşım geldi.

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Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi 3 yaşında! Kanserle savaşıyordu doğum gününde yüreklere dokunan paylaşım: Nerede görmek istersen...

2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.

Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi 3 yaşında! Kanserle savaşıyordu doğum gününde yüreklere dokunan paylaşım: Nerede görmek istersen...

Geçtiğimiz haftalarda çiftin 2.5 yaşındaki kızları Aylin Mavi ile ilgili ortaya atılan iddia herkesi üzdü.

Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi 3 yaşında! Kanserle savaşıyordu doğum gününde yüreklere dokunan paylaşım: Nerede görmek istersen...

Hande Erçel'in minik yeğeni Aylin Mavi Yıldırım'ın kanser olduğunun iddia edilmesinin ardından gözler aileden gelecek resmi açıklamalara çevrilmişti.

Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi 3 yaşında! Kanserle savaşıyordu doğum gününde yüreklere dokunan paylaşım: Nerede görmek istersen...

Söylemezsem Olmaz programında 2,5 yaşındaki Aylin Mavi'nin sağlık durumu hakkında konuşulmasının ardından ilk sessizliği bozan kişi Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel oldu.

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