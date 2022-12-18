Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun arasına Mert Ramazan Demir girdi o yazışma ifşa oldu! Meğer Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i...
Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun arasına Mert Ramazan Demir girdi o yazışma ifşa oldu! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i sosyal medya gündeminde... Yalı Çapkını 13. bölümü geride bırakırken o sahne kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Dizinin başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu arasındaki uyum dizi dışında da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasındaki yakınlık aşk iddialarını beraberinde getirirken, Mert Yazıcıoğlu'nun Mert Ramazan Demir hakkında yaptığı bir yorum gündeme bomba gibi düştü. Ancak asıl bomba Afra Saraçoğlu'dan sevgilisine gelen yanıt oldu.
Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun arasına Mert Ramazan Demir girdi o yazışma ifşa oldu! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i sosyal medya gündeminde.
Yalı Çapkını'nın 13. bölümünde Seyran, New York'a gitmeye karar veren Ferit'i kararından vazgeçirmek için aniden öpünce sosyal medya yıkıldı. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcığlu'ndan gelen bir yorum sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun Mert Ramazan Demir'in fotoğrafına yaptığı yorum ve Afra'dan gelen yanıt kısa sürede gündem olurken, sosyal medya da ikiye bölündü.
Sevgilisinin dizideki partneri hakkında, "Fotoğraflardaki kadar yakışıklı değil" yorumu yapan Mert Yazıcıoğlu'na Afra Saraçoğlu'dan gelen "Yo daha yakışıklı" yanıtı herkesi şaşkına çevirdi.
YALI ÇAPKINI KONUSU
Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.