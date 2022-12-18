Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! 'Seni çok özledim Selçuk' dedi yürek sızlatan o satırlara Zahide Yetiş, Ece Erken ve birçok ünlüden mesaj yağdı...

"CANIMIN PARÇASI"

Kardeşinin acısıyla kahrolan Alişan bir paylaşım yaparak özlemini dile getirdi:

"Çok özledim çok... Bir sene daha bitecek sensiz..Alışmadım, alışamıyorum…Yaşıyorum, nefes alıyorum, çalışıyorum, ayakta duruyorum, durmaya çalışıyorum ama eksiğim Selçuk sensiz hep eksiğim.. Gittiğim her yerde seni yanımda götürüyorum, her işimde sen yanımdaymışsın gibi hissetmeye çalışıyorum. Abi sahne saati geldi diye aramanı, abi bu ay çok iyi, abi nasıl oldun düzeldi mi sesin diye aramanı o kadar özledim ki..Seni o kadar özledim ki…Sen varmışsın gibi hep yanımdaymışsın gibi yaşamaya seni yaşatmaya devam edeceğim kardeşim.. Seni çok seviyorum canımın parçası…"