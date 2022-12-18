Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! 'Seni çok özledim Selçuk' dedi yürek sızlatan o satırlara Zahide Yetiş, Ece Erken ve birçok ünlüden mesaj yağdı
Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! 'Seni çok özledim Selçuk' dedi yürek sızlatan o satırlara Zahide Yetiş, Ece Erken ve birçok ünlüden mesaj yağdı. 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş sanat dünyasını yasa boğmuştu. Acı haberin ardından Alişan uzun bir süre toparlanamamış daha sonra eşi Buse Varol ile evliliğinde de kriz yaşamıştı. Kardeş acısı dinmeyen ve zor günler geçiren Alişan, Instagram hesabından Selçuk Tektaş ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Bir sene daha bitecek sensiz. Alışmadım, alışamıyorum" dedi.
'SENİ ÇOK ÖZLEDİM SELÇUK'
Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! 'Seni çok özledim Selçuk' dedi yürek sızlatan o satırlara Zahide Yetiş, Ece Erken ve birçok ünlüden mesaj yağdı...
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüse yenilmişti. Kardeş acısı yaşayan Alişan, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan sekiz gün sonra hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın iki çocuğu ve eşi Merve Tektaş'a sahip çıkmıştı.
"CANIMIN PARÇASI"
Kardeşinin acısıyla kahrolan Alişan bir paylaşım yaparak özlemini dile getirdi:
"Çok özledim çok... Bir sene daha bitecek sensiz..Alışmadım, alışamıyorum…Yaşıyorum, nefes alıyorum, çalışıyorum, ayakta duruyorum, durmaya çalışıyorum ama eksiğim Selçuk sensiz hep eksiğim.. Gittiğim her yerde seni yanımda götürüyorum, her işimde sen yanımdaymışsın gibi hissetmeye çalışıyorum. Abi sahne saati geldi diye aramanı, abi bu ay çok iyi, abi nasıl oldun düzeldi mi sesin diye aramanı o kadar özledim ki..Seni o kadar özledim ki…Sen varmışsın gibi hep yanımdaymışsın gibi yaşamaya seni yaşatmaya devam edeceğim kardeşim.. Seni çok seviyorum canımın parçası…"
"SU İÇERKEN BİLE VİCDAN AZABI ÇEKTİ!"
Alişan'ın eşi Buse Varol kaynı Selçuk Tektaş'ın ölümüyle ilgili 2 ay önce dikkat çeken açıklamalara imza attı.Geçen yıl kardeşini kaybeden Alişan'ın eşi Buse Varol, "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum. Aldığı nefesi bile sorgulayabiliyor insan. Yaşamayan anlamaz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
İşte Sabah'ın haberine göre Buse Varol'un açıklamaları...
"Tanınır olmanın yorucu bir tarafı var. 'Öf bu da hep magazinin içinde' diyorlar. Magazinin içinde olmayı ben seçmiyorum. Sen ne kadar özgür bir birey olursan ol, 'insanlardan bana ne' de, ki ben öyle bir insanım, ama bu işi yapıyorsan böyle diyemiyorsun."