Camdaki Kız sevenlerine müjde! O isim diziden ayrılıyor mu? Yeni iddia şoke etti, doğru çıkarsa seyirci bayram edecek!

İlk sezonuyla çok beğenilen ve ikinci sezonuyla da ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisinde sular durulmuyor ve her bölüm ayrı bir heyecan katıyor. Kötü karakterler her zaman olduğu gibi bu dizide de izleyiciler tarafından sevilmiyor ve diziden çıkmaları isteniyor. İddialara göre ise nefret edilen bir karakter diziye veda edecek, söylentiler bile izleyicileri bayram ettirmeyi başardı. Peki Camdaki Kız'daki o isim kim? İşte Camdaki Kız ile ilgili son gelişmeler…