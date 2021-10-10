Camdaki Kız sevenlerine müjde! O isim diziden ayrılıyor mu? Yeni iddia şoke etti, doğru çıkarsa seyirci bayram edecek!
Perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Camdaki Kız'da entrikaların ardı arkası kesilmiyor ve heyecan dolu sahneler yaşanıyor. Son bölümde Nalan korkularını yense de olaylar istediği gibi gitmeyecektir ve Sedat'ın yaptığı hata izleyicilerin canını sıktı, sosyal medyada eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Yeni çıkan iddialara göre bir ismin Camdaki Kız'dan ayrılacağı izleyicilere şimdiden göbek attırdı. Peki o isim gerçekten diziye veda mı edecek? Camdaki Kız'a veda edecek olan oyuncu kim? İşte tüm gelişmeler!
10.10.2021 10:20
- Son Güncelleme: 10.10.2021 10:21
İlk sezonuyla çok beğenilen ve ikinci sezonuyla da ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisinde sular durulmuyor ve her bölüm ayrı bir heyecan katıyor. Kötü karakterler her zaman olduğu gibi bu dizide de izleyiciler tarafından sevilmiyor ve diziden çıkmaları isteniyor. İddialara göre ise nefret edilen bir karakter diziye veda edecek, söylentiler bile izleyicileri bayram ettirmeyi başardı. Peki Camdaki Kız'daki o isim kim? İşte Camdaki Kız ile ilgili son gelişmeler…
Camdaki Kız'da Cana ile Sedat'ın yaşadıkları özellikle son bölüm sonrasında seyirciyi canından bezdirdi.