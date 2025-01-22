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10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Sinem Uslu gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Annem Ankara dizisinde Vahide karakterini canlandıran Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle 3 yıl önce yaklaşık 10 dakika süren duruşmayla boşandığı eski eşi merak konusu oldu. Bakın Gökçe Eyüboğlu'nun 14 yıllık eski eşi kim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 11:55 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 11:55
10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Sinem Uslu gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Annem Ankara dizisinde Vahide karakterini canlandıran Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı merak edildi.

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gökçe Eyüboğlu, Lisans eğitimini kamu yönetimi bölümünde tamamladı.

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Eğitim hayatı boyunca tiyatroyla yakından ilgilenen Gökçe Eyüboğlu, Akademi 35,5 Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri aldı.

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı, hem de oyuncu olarak yer alan oyuncu, Çeşitli projelerde seslendirme yaptı.

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

'Aşk ve Ceza', 'Yalan Dünya', 'Evli ve Öfkeli', 'Kadın', 'Zümrüdüanka', 'Evlilik Hakkında Her Şey', 'Mahkum' gibi dizilerde rol aldı.

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

41 yaşındaki Eyüboğlu'nun özlerden uzak yaşadığı özel hayatı da merak konusu oldu.

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Ünlü oyuncunun özellikle 3 yıl önce yaklaşık 10 dakika süren duruşmayla boşandığı eski eşi merak edilip araştırıldı.

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

İşte Gökçe Eyüboğlu'nun eski eşi...

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Gökçe Eyüboğlu ve eski eşi Selçuk Öner Eyüboğlu

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Selçuk Öner Eyüboğlu inşaat ve iç dekorasyonun ünlü isimlerindendir.

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Oyuncu Gökçe Eyüboğlu ile 2008 yılında evlenmiş ve 2022 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştır.

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Gökçe Eyüboğlu

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Gökçe Eyüboğlu

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Gökçe Eyüboğlu

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Gökçe Eyüboğlu

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Gökçe Eyüboğlu

10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Gökçe Eyüboğlu