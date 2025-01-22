10 dakikada boşandı! Annem Ankara’nın Vahide’si Gökçe Eyüboğlu’nun 14 yıllık eski eşi bakın kim!

Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Sinem Uslu gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Annem Ankara dizisinde Vahide karakterini canlandıran Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı merak edildi.

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR? 1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gökçe Eyüboğlu, Lisans eğitimini kamu yönetimi bölümünde tamamladı.

Eğitim hayatı boyunca tiyatroyla yakından ilgilenen Gökçe Eyüboğlu, Akademi 35,5 Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri aldı.

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı, hem de oyuncu olarak yer alan oyuncu, Çeşitli projelerde seslendirme yaptı.