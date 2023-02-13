Yusuf Güney 'ev harabe halindeydi risk aldık, siz sakın denemeyin' dedi deprem bölgesinden paylaştı sosyal medya: "Survivor'dan döndün diye..."
Yusuf Güney 'ev harabe halindeydi risk aldık, siz sakın denemeyin' dedi deprem bölgesinden paylaştı sosyal medyada "Survivor'dan döndün diye laf edenler utansın" , "Hiçbir şey sebepsiz değildir boşuna dönmemişsin" yorumları yapıldı. Türkiye, korkunç iki büyük depremle sarsıldı. Kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlar için mücadelesi devam ederken, ünlü isimler de tek yürek oldu. Ünlü şarkıcı Yusuf Güney önceki gün deprem bölgesindeki dayanışmaya dikkat çekmiş, 'Kışlalardan askerlerimiz göndermiş' sözleriyle dikkat çekmişti.
13.02.2023 10:25 - Son Güncelleme: 13.02.2023 10:36
"SURVİVOR'DAN DÖNDÜN DİYE..."
Yusuf Güney 'ev harabe halindeydi risk aldık, siz sakın denemeyin' dedi deprem bölgesinden paylaştı sosyal medyada, "Survivor'dan döndün diye laf söyleyenler utansın" yorumları yapıldı.
Deprem bölgesinde olan ünlü şarkıcı Yusuf Güney harabe bir evden kedi çıkardığı anlarla dikkat çekti.
"Siz sakın denemeyin" diye uyaran Yusuf Güney'in bir kediyi kurtardığı anlar yorum yağmuruna tutuldu.