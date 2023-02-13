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Haberler Magazin Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir arada: "Mensubu olduğum devletimle gurur duydum"

Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir arada: "Mensubu olduğum devletimle gurur duydum"

Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Felaket, büyük yıkıma neden olurken çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde Türkiye tek yürek oldu. Hatay'da depremzedelerle bir araya gelen oyuncu Ahmet Yenilmez, "Devletimiz, moral, motivasyon, hizmet olarak çok organize ve başarılı. Bunu buraya geldiğinizde görebiliyorsunuz. Mensubu olduğum devletimle gurur duydum" dedi. İşte detaylar...

13.02.2023 09:09 - Son Güncelleme: 13.02.2023 09:33
Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir arada: Mensubu olduğum devletimle gurur duydum

: "MENSUBU OLDUĞUM DEVLETİMLE GURUR DUYDUM"

Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir arada...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir arada: Mensubu olduğum devletimle gurur duydum

Oyuncu Ahmet Yenilmez, önceki gün asrın felaketini yaşayan illerimizden Hatay'ı ziyaret etti.

Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir arada: Mensubu olduğum devletimle gurur duydum

Yenilmez hem bölgedeki depremzedeler ile bir araya geldi hem de Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ile görüştü. Oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi:

Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir arada: Mensubu olduğum devletimle gurur duydum

"Çalışmalara engel olmamak ve kalabalık etmemek için, günlerdir gözüm yaşlı televizyon başında dua ediyordum. Bugün Hatay'a geldik yapımcı Murat Işılak ile birlikte..."

Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir arada: Mensubu olduğum devletimle gurur duydum

"Böyle bir manzara ancak 500 yılda bir yaşanır. Allah şahidimdir ki devletimiz olağanüstü bir şekilde canla başla çalışıyor."

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