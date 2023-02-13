Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir arada: "Mensubu olduğum devletimle gurur duydum"
Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Felaket, büyük yıkıma neden olurken çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde Türkiye tek yürek oldu. Hatay'da depremzedelerle bir araya gelen oyuncu Ahmet Yenilmez, "Devletimiz, moral, motivasyon, hizmet olarak çok organize ve başarılı. Bunu buraya geldiğinizde görebiliyorsunuz. Mensubu olduğum devletimle gurur duydum" dedi. İşte detaylar...
13.02.2023 09:09 - Son Güncelleme: 13.02.2023 09:33
Yenilmez hem bölgedeki depremzedeler ile bir araya geldi hem de Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ile görüştü. Oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi:
"Çalışmalara engel olmamak ve kalabalık etmemek için, günlerdir gözüm yaşlı televizyon başında dua ediyordum. Bugün Hatay'a geldik yapımcı Murat Işılak ile birlikte..."