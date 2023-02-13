Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir arada: "Mensubu olduğum devletimle gurur duydum"

Yenilmez hem bölgedeki depremzedeler ile bir araya geldi hem de Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ile görüştü. Oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi: