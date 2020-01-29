Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum videosunu paylaştı! Göbek bağı detayı dikkat çekti
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz Aralık ayında kızı Mavi Aylin'i kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Instagram hesabından doğum videosunu paylaşan Gamze Erçel, herkesi duygulandırdı. Hamilelik sürecinde ablası Gamze Erçel'i tek bir an bile olsun yalnız bırakmayan oyuncu Hande Erçel'in doğuma da girdiği ortaya çıktı. Güzel gözlü çiçeği burnunda anne Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi'yi normal doğumla dünyaya getirdi. Oldukça zorlu bir doğum süreci geçiren Gamze Erçel'in elini eşi Caner Yıldırım ve kız kardeşi Hande Erçel hiç bırakmadı. Sosyal medyada çok konuşulan Gamze Erçel'in doğum videosunda göbek bağı detayı ise gözlerden kaçmadı...
29.01.2020 17:54
- Son Güncelleme: 29.01.2020 18:05
Sosyal medya hesabından doğum videosunu paylaşan Gamze Erçel'in takipçileri duygusal anlar yaşadı. Gamze Erçel kızı Aylin Mavi'yi normal doğumla dünyaya getirdi. Oldukça zorlu bir doğum süreci geçiren Gamze Erçel'in elini eşi Caner Yıldırım ve kız kardeşi oyuncu Hande Erçel hiç bırakmadı.
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