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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum videosunu paylaştı! Göbek bağı detayı dikkat çekti

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz Aralık ayında kızı Mavi Aylin'i kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Instagram hesabından doğum videosunu paylaşan Gamze Erçel, herkesi duygulandırdı. Hamilelik sürecinde ablası Gamze Erçel'i tek bir an bile olsun yalnız bırakmayan oyuncu Hande Erçel'in doğuma da girdiği ortaya çıktı. Güzel gözlü çiçeği burnunda anne Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi'yi normal doğumla dünyaya getirdi. Oldukça zorlu bir doğum süreci geçiren Gamze Erçel'in elini eşi Caner Yıldırım ve kız kardeşi Hande Erçel hiç bırakmadı. Sosyal medyada çok konuşulan Gamze Erçel'in doğum videosunda göbek bağı detayı ise gözlerden kaçmadı...

29.01.2020 17:54 - Son Güncelleme: 29.01.2020 18:05
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum videosunu paylaştı! Göbek bağı detayı dikkat çekti

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz ay anne oldu. Kızı Aylin Mavi'yi kucağına alan 27 yaşındaki Gamze Erçel, Instagram hesabından doğum videosunu paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan videoyu izleyenler duygusal anlara şahit oldu.

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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum videosunu paylaştı! Göbek bağı detayı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel aralık ayında anne olmuştu. Hande Erçel ablası Gamze Erçel'i hamilelik sürecinde hiç yalnız bırakmamış hatta doğuma bile ablası ile birlikte girmişti.

Doğumdan günler sonra Gamze Erçel'in doğum hikayesi ortaya çıktı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum videosunu paylaştı! Göbek bağı detayı dikkat çekti

Sosyal medya hesabından doğum videosunu paylaşan Gamze Erçel'in takipçileri duygusal anlar yaşadı. Gamze Erçel kızı Aylin Mavi'yi normal doğumla dünyaya getirdi. Oldukça zorlu bir doğum süreci geçiren Gamze Erçel'in elini eşi Caner Yıldırım ve kız kardeşi oyuncu Hande Erçel hiç bırakmadı.

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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum videosunu paylaştı! Göbek bağı detayı dikkat çekti

SOSYAL MEDYAYI AĞLATTI!

Gamze Erçel'in doğum videosunda dikkat çeken bir detay ise yeğeninin göbek bağını Hande Erçel'in kesmesiydi. İşte Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in doğum videosu ve paylaşımına yazdığı duygusal not...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum videosunu paylaştı! Göbek bağı detayı dikkat çekti

"O günün ne kadar çabuk geldiğine,ne ara bittiğine ve bugün üzerinden neredeyse bi buçuk ay geçtiğine hala inanamadığım gün,hayatımın en özel günü anne olduğum aile olduğum gün..."

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