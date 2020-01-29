Şaşırtan benzerlik ağızları açık bıraktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler gözlerine inanamadı

Şaşırtan benzerlik ağızları açık bıraktı. Ekranlara damga vuran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman'la ekranlara bir döndü, pir döndü. atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit son dönemin ilgi odağı oldu. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırıp kaldı. İşte Burak Özçivit ve birçok ünlü isimin babalarıyla olan fotoğrafları...

29.01.2020 18:18 - Son Güncelleme: 29.01.2020 18:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





