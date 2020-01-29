GaleriMagazin

Şaşırtan benzerlik ağızları açık bıraktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler gözlerine inanamadı

Şaşırtan benzerlik ağızları açık bıraktı. Ekranlara damga vuran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman'la ekranlara bir döndü, pir döndü. atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit son dönemin ilgi odağı oldu. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırıp kaldı. İşte Burak Özçivit ve birçok ünlü isimin babalarıyla olan fotoğrafları...

29.01.2020 18:18 - Son Güncelleme: 29.01.2020 18:39
Şaşırtan benzerlik ağızları açık bıraktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler gözlerine inanamadı...

Yeteneği ve yakışıklılığı ile son yılların en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkaN olan Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şaşırtan benzerlik ağızları açık bıraktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler gözlerine inanamadı...

Geçtiğimiz aylarda baba olan Burak Özçivit'in özel hayatı merak konusu. Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin babaları...

Şaşırtan benzerlik ağızları açık bıraktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler gözlerine inanamadı...

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Şaşırtan benzerlik ağızları açık bıraktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler gözlerine inanamadı...
Şaşırtan benzerlik ağızları açık bıraktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler gözlerine inanamadı...

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum videosunu paylaştı! Göbek bağı detayı dikkat çekti
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum videosunu paylaştı! Göbek bağı detayı dikkat çekti