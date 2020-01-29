Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum videosunu paylaştı! Göbek bağı detayı dikkat çekti |Son Dakika Videoları 29.01.2020 17:40

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz Aralık ayında kızı Mavi Aylin'i kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Instagram hesabından doğum videosunu paylaşan Gamze Erçel, herkesi duygulandırdı. Hamilelik sürecinde ablası Gamze Erçel'i tek bir an bile olsun yalnız bırakmayan oyuncu Hande Erçel'in doğuma da girdiği ortaya çıktı. Güzel gözlü çiçeği burnunda anne Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi'yi normal doğumla dünyaya getirdi. Oldukça zorlu bir doğum süreci geçiren Gamze Erçel'in elini eşi Caner Yıldırım ve kız kardeşi Hande Erçel hiç bırakmadı. Sosyal medyada çok konuşulan Gamze Erçel'in doğum videosunda göbek bağı detayı ise gözlerden kaçmadı...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi'nin doğum anını sosyal medya hesabından paylaştı. Duygusal anların yer aldığı videoda, Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın heyecanlı halleri dikkat çekti.

Sabah saatlerinde normal doğum yapan Erçel'in, bebeğini doğumhanede değil de hastane odasında dünyaya getirmesi şaşırtırken, doğum yaptığı anı paylaşması ise bazı kullanıcılar tarafından tepki çekti.