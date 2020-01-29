Kate Middleton yüzüğü çıkardı! Dikkatli gözlerden kaçmadı

Prens William'ın annesi Preses Diana'ya ait olan ve evlilik teklif ederken Middleton'a verdiği 250 in sterlin değerindeki o safir yüzük sürekli Düşes'in parmağındaydı. Ama bu kez o yüzük yerine klasik bir alyans vardı. Bunun nedenine gelince...