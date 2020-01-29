Kate Middleton yüzüğü çıkardı! Dikkatli gözlerden kaçmadı
İngiliz Kraliyet Ailesi son günlerde Meghan Markle ve Prens Harry'nin ünvanlarını bırakma kararının etkisini yaşıyordu. Yavaş yavaş bu şoktan çıkılıyor. Kraliyet Ailesi'nin büyük gelini Kate Middleton, dün ziyaret ettiği çocuk hastanesinde gözlerin fal taşı gibi açılmasına neden oldu. Bakın neden...
29.01.2020 16:41
- Son Güncelleme: 29.01.2020 17:13
38 yaşındaki üç çocuk annesi Cambridge Düşesi Kate Middleton, Londra'daki Evelina Çocuk Hastanesi'ni ziyarete giderken o ünlü yüzüğünü parmağından çıkarmıştı. Bu konudaki merakı gidermek için Kensington Sarayı bir açıklama yaptı. Açıklamada Düşes'in "sağlık ve güvenlik" sebebiyle yüzüğünü parmağından çıkardığı belirtildi.
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