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Kate Middleton yüzüğü çıkardı! Dikkatli gözlerden kaçmadı

İngiliz Kraliyet Ailesi son günlerde Meghan Markle ve Prens Harry'nin ünvanlarını bırakma kararının etkisini yaşıyordu. Yavaş yavaş bu şoktan çıkılıyor. Kraliyet Ailesi'nin büyük gelini Kate Middleton, dün ziyaret ettiği çocuk hastanesinde gözlerin fal taşı gibi açılmasına neden oldu. Bakın neden...

29.01.2020 16:41 - Son Güncelleme: 29.01.2020 17:13
Kate Middleton yüzüğü çıkardı! Dikkatli gözlerden kaçmadı

Prens William'ın annesi Preses Diana'ya ait olan ve evlilik teklif ederken Middleton'a verdiği 250 in sterlin değerindeki o safir yüzük sürekli Düşes'in parmağındaydı. Ama bu kez o yüzük yerine klasik bir alyans vardı. Bunun nedenine gelince...

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Kate Middleton yüzüğü çıkardı! Dikkatli gözlerden kaçmadı

38 yaşındaki üç çocuk annesi Cambridge Düşesi Kate Middleton, Londra'daki Evelina Çocuk Hastanesi'ni ziyarete giderken o ünlü yüzüğünü parmağından çıkarmıştı. Bu konudaki merakı gidermek için Kensington Sarayı bir açıklama yaptı. Açıklamada Düşes'in "sağlık ve güvenlik" sebebiyle yüzüğünü parmağından çıkardığı belirtildi.

Kate Middleton yüzüğü çıkardı! Dikkatli gözlerden kaçmadı

Yani Düşes hem o gösterişli safir yüzüğünü hem de onun yanına taktığı ve Prens Wililam'ın ilk çocukları dünyaya gediğinde hediye ettiği pırlanta taşlı yüzüğü hastanenin kuralları gereği takmamıştı. Onun yerine klasik bir alyansla yetinmişti.

Kate Middleton yüzüğü çıkardı! Dikkatli gözlerden kaçmadı

Fakat Kate Middleton, bugün katıldığı etkinlikte yüzüğünü yine parmağına taktı.

Kate Middleton yüzüğü çıkardı! Dikkatli gözlerden kaçmadı

Mavi safir ve pırlantadan oluşan yüzük, Prens Charles tarafından Prenses Diana'ya nişan yüzüğü olarak sunulmuştu. Prenses Diana'nın nişan yüzüğü 18 karatlık oval mavi safir ve etrafına dizilmiş 14 küçük elmastan oluşuyor.

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