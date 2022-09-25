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Haberler Magazin Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın 17 yıllık eşi bakın kim çıktı 3 evlatları var! O isim Esra Erol ve Bergüzar Korel'in en yakını...

Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın 17 yıllık eşi bakın kim çıktı 3 evlatları var! O isim Esra Erol ve Bergüzar Korel'in en yakını...

Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! O isim Esra Erol ve Bergüzar Korel'in en yakını... Yargı dizisinin komiseri herkesi şaşırttı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Komiser Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan, evlilik yıl dönümü paylaşımıyla dikkat çekti. Uğğur Aslan'ın eşi bakın kim...

25.09.2022 14:54 - Son Güncelleme: 25.09.2022 15:59
Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın 17 yıllık eşi bakın kim çıktı 3 evlatları var! O isim Esra Erol ve Bergüzar Korel’in en yakını...

Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın 17 yıllık eşi bakın kim çıktı 3 evlatları var! O isim Esra Erol ve Bergüzar Korel'in en yakını...

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Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın 17 yıllık eşi bakın kim çıktı 3 evlatları var! O isim Esra Erol ve Bergüzar Korel’in en yakını...

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi dün akşam dokuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı dizinin komiser Eren'i Uğur Aslan Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde.

Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın 17 yıllık eşi bakın kim çıktı 3 evlatları var! O isim Esra Erol ve Bergüzar Korel’in en yakını...

Eşiyle evlilik yıl dönümünü kutlayan ünlü oyuncu gündeme bomba gibi düştü.

Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın 17 yıllık eşi bakın kim çıktı 3 evlatları var! O isim Esra Erol ve Bergüzar Korel’in en yakını...

Şu sıralar Yargı dizisiyle seyirci karşısına çıkan ve performansıyla beğeni toplayan Uğur Aslan'ın hayatı merak konusu oldu.

Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın 17 yıllık eşi bakın kim çıktı 3 evlatları var! O isim Esra Erol ve Bergüzar Korel’in en yakını...

22 YILLIK AŞK

49 yaşındaki oyuncunun 22 yıldır başarılı senarist Sema Ergenekon ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin 3 çocuğu bulunuyor.

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