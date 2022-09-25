Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın 17 yıllık eşi bakın kim çıktı 3 evlatları var! O isim Esra Erol ve Bergüzar Korel'in en yakını...
Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! O isim Esra Erol ve Bergüzar Korel'in en yakını... Yargı dizisinin komiseri herkesi şaşırttı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Komiser Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan, evlilik yıl dönümü paylaşımıyla dikkat çekti. Uğğur Aslan'ın eşi bakın kim...
Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın 17 yıllık eşi bakın kim çıktı 3 evlatları var! O isim Esra Erol ve Bergüzar Korel'in en yakını...
Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi dün akşam dokuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı dizinin komiser Eren'i Uğur Aslan Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde.
Şu sıralar Yargı dizisiyle seyirci karşısına çıkan ve performansıyla beğeni toplayan Uğur Aslan'ın hayatı merak konusu oldu.
22 YILLIK AŞK
49 yaşındaki oyuncunun 22 yıldır başarılı senarist Sema Ergenekon ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin 3 çocuğu bulunuyor.