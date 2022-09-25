İbrahim Tatlıses evleniyor mu? 70 yaşındaki İmparator'un o paylaşımı kafa karıştırdı: "Hanımla boşandık, bahçeli güzel bir ev bulup yeniden..."
İbrahim Tatlıses evleniyor mu? 70 yaşındaki İmparator'un o paylaşımı kafa karıştırdı. Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile ayrılık kararı alan İbrahim Tatlıses sevgilisiyle ayrılığını büyüye bağlamıştı. Son olarak kaza geçirerek ölümden dönen İbrahim Tatlıses evlilik paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. İşte "Hanımla boşandık" diyen Tatlıses'in o paylaşımı...
25.09.2022 13:37 - Son Güncelleme: 25.09.2022 13:49
Kısa süre önce geçirdiği kazada ayakları kırılan İbrahim Tatlıses ilginç bir paylaşımla gündemde. Programında beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti. Ancak bu konuda net bir bilgi yoktu.
İbrahim Tatlıses son aylarda ise sevgilisinden ayrılmasını eski karısı Adalet Sara'nın 'büyü'lerine bağlamıştı.