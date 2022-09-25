İbrahim Tatlıses evleniyor mu? 70 yaşındaki İmparator'un o paylaşımı kafa karıştırdı: "Hanımla boşandık, bahçeli güzel bir ev bulup yeniden..."

Kısa süre önce geçirdiği kazada ayakları kırılan İbrahim Tatlıses ilginç bir paylaşımla gündemde. Programında beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti. Ancak bu konuda net bir bilgi yoktu.