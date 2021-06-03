Hande Erçel'den sevgilisi Kerem Bürsin'e bomba sürpriz! Neye uğradığını şaşıran Kerem kayıtsız kalamadı aşkları sosyal medyadan taştı

Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ile ilişkisi hakkında ilk kez net bir şekilde konuşan oyuncu Hande Erçel, "Aslında yeni bir ilişki zaten olduğunda da hemen haberiniz oldu. Her zaman söyledim ben olduğunda haberiniz olacak diye oldu ve öğrendiniz."