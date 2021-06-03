Hande Erçel'den sevgilisi Kerem Bürsin'e bomba sürpriz! Neye uğradığını şaşıran Kerem kayıtsız kalamadı aşkları sosyal medyadan taştı
Hande Erçel'den sevgilisi Kerem Bürsin'e bomba sürpriz! Neye uğradığını şaşıran Kerem kayıtsız kalamadı ikilinin paylaşımlarına sosyal medyada, 'Havada aşk kokusu var' yorumları yapıldı. Rol aldıkları dizi ile adı aşk dedikodularına karışan Hande ile Kerem çifti, geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan etti. Maldivler tatili ile ilişkilerini farklı bir boyuta taşıyan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, artık kaçmıyor. Yeni yaş günü için erken kutlamalar ile karşı karşıya kalan Kerem Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel'den gelen sürpriz sosyal medya gündeminde.
03.06.2021 11:26
- Son Güncelleme: 03.06.2021 11:57
Hande Erçel'den sevgilisi Kerem Bürsin'e bomba sürpriz! Neye uğradığını şaşıran Kerem kayıtsız kalamadı aşkları adeta sosyal medyadan taştı...
Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ile ilişkisi hakkında ilk kez net bir şekilde konuşan oyuncu Hande Erçel, "Aslında yeni bir ilişki zaten olduğunda da hemen haberiniz oldu. Her zaman söyledim ben olduğunda haberiniz olacak diye oldu ve öğrendiniz."
ÖNCE ARKADAŞTIK...
"Daha önceden başladığına dair haberler yazıldı ancak tamamen iş arkadaşıydık o zamanlar sonra, yeni ilişkiye döndü." dedi.
4 Haziran doğumlu Kerem Bürsin'e erken doğum günü organizasyonu düzenlendi.
Birlikte pasta kesip fotoğraf çektiren dizi ekibi ile karelerini paylaşan Bürsin'e en büyük sürpriz ise sevgilisi Hande Erçel'den geldi.