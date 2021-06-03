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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim! Meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Ümit arasında kalan Demir Yaman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya gündeminde. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı yeni bölümde bebek haberi ile iyice çıkmaza girecek. Özel hayatı merak edilen başarılı oyuncu, bir dönem gönlünü ünlüler dünyasından bir başka oyuncuya kaptırmıştı. İşte 1 yıl süren evliliğin ardından bir daha kimseyle anılmayan Murat Ünalmış'ın eski eşi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin eski hayat arkadaşları...

03.06.2021 10:49 - Son Güncelleme: 03.06.2021 10:56
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim! Meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim! Atv ekranında aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile reytinglerin zirvesindeki yerini koruyan Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış, özel hayatıyla uzun yıllardır gündeme gelmiyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim! Meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış...

Atv'nin reytin rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 99. bölümde Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini verecek. Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılıyor ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecek. Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçen Züleyha, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecek.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim! Meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış...

Ümit'in hamilelik haberi Sevda için sevinç kaynağı olacak ama kızını korumak için yapmak zorunda kaldıkları ile Demir'in hayatındaki yeri değişecek! Çukurova yeni bölümde izleyiciyi her hafta olduğu gibi bir kez daha ekran başına kilitleyecek olan oyuncu Murat Ünalmış'ın özel hayatı merak ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim! Meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış...

Uzun yıllardır adı hiçbir aşk iddiası ile gündeme gelmeyen Murat Ünalmış'ın daha önce ünlüler dünyasından bir oyuncuya gönlünü kaptırdığını ve 1 yıl evli kaldığını öğrenenler şaşırıyor.. İşte başta Çukurova'nın Demir'i olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim! Meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış...

HANDE ERÇEL