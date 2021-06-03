Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim! Meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Ümit arasında kalan Demir Yaman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya gündeminde. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı yeni bölümde bebek haberi ile iyice çıkmaza girecek. Özel hayatı merak edilen başarılı oyuncu, bir dönem gönlünü ünlüler dünyasından bir başka oyuncuya kaptırmıştı. İşte 1 yıl süren evliliğin ardından bir daha kimseyle anılmayan Murat Ünalmış'ın eski eşi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin eski hayat arkadaşları...

03.06.2021 10:49 - Son Güncelleme: 03.06.2021 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





