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Survivor'da Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu krizi büyüyor! Olay yargıya taşınıyor bizzat açıkladı aileler fena kapıştı

Survivor'ın bayram özel ödülü ardından derin bir kaos bıraktı. Her şey ailelerin ödül oyunu için Dominik Cumhuriyeti'nde gitmesiyle başladı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin iddiasına göre Ayşe Yüksel'in ailesi hem Aleyna'ya hem de engelli kardeşi Cansu'ya hakaret etmiş, Cansu Kalaycıoğlu 'yaratık' ifadesini kullanmıştı. Zaten yarışmada da aralarının açık olduğu Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel arasındaki gerilim tırmanırken, Ayşe Yüksel'in ailesinden cevap niteliğinde bir açıklama yayınlanmıştı. Tam sular duruldu derken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinden zehir zemberek bir açıklama geldi.

03.06.2021 11:39 - Son Güncelleme: 03.06.2021 11:39
Survivor'da Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu krizi büyüyor! Olay yargıya taşınıyor bizzat açıkladı aileler fena kapıştı

Survivor'da Aleyna - Ayşe krizi, aileleri de sıçradı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu Twitter hesabından açtı ağzını yumdu gözünü.

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Survivor'da Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu krizi büyüyor! Olay yargıya taşınıyor bizzat açıkladı aileler fena kapıştı

Oyun öncesi aileleriyle kısa bir süre görüşen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Özellikle engelli kardeşi Cansu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'yla buluşan Aleyna Kalaycıoğlu herkesi ağlattı.

Survivor'da Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu krizi büyüyor! Olay yargıya taşınıyor bizzat açıkladı aileler fena kapıştı

Ancak bu ağlatan bu buluşma öncesi ortalığın karıştığı ortaya çıktı.

Survivor'da Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu krizi büyüyor! Olay yargıya taşınıyor bizzat açıkladı aileler fena kapıştı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycığlu'nun annesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'İnsanlar istedikleri gibi konuşacak. Ben söylemlerini dile getirdiğimde yalancı ve iftiracı olacağım. Şahitlerimle birlikte yargı karşısında konuşmaya hazırım.' ifadelerini kullandı. Peki Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailelerinin arasında neler yaşandı?

Survivor'da Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu krizi büyüyor! Olay yargıya taşınıyor bizzat açıkladı aileler fena kapıştı

AĞLATAN BULUŞMA

Survivor'ın bayram özel haftasının özel konukları vardı. Aylardır Survivor parkurlarında ter döken Survivor yarışmacılarının aileleri Dominik Cumhuriyet'ine gitti.