Survivor'da Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu krizi büyüyor! Olay yargıya taşınıyor bizzat açıkladı aileler fena kapıştı

Survivor'ın bayram özel ödülü ardından derin bir kaos bıraktı. Her şey ailelerin ödül oyunu için Dominik Cumhuriyeti'nde gitmesiyle başladı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin iddiasına göre Ayşe Yüksel'in ailesi hem Aleyna'ya hem de engelli kardeşi Cansu'ya hakaret etmiş, Cansu Kalaycıoğlu 'yaratık' ifadesini kullanmıştı. Zaten yarışmada da aralarının açık olduğu Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel arasındaki gerilim tırmanırken, Ayşe Yüksel'in ailesinden cevap niteliğinde bir açıklama yayınlanmıştı. Tam sular duruldu derken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinden zehir zemberek bir açıklama geldi.

03.06.2021 11:39 - Son Güncelleme: 03.06.2021 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





