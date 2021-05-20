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Seren Serengil açıldıkça açılıyor! Mor bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti

Seren Serengil'den sosyal medyayı salladı! Mor bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı… Git gide zayıflayan ve vücudunda 4 kg yağ kaldığı öğrenilen Seren Serengil sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay oldu. Uzun bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, "Çok zayıfladın" eleştirilerine kulak tıkayıp mor bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. İşte ünlü sunucu Seren Serengil'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

20.05.2021 22:01 - Son Güncelleme: 20.05.2021 22:01
Seren Serengil açıldıkça açılıyor! Mor bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve gün geçtikçe zayıflayan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde siyah beyaz mayosuyla verdiği pozla gündem olmuştu.

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Seren Serengil açıldıkça açılıyor! Mor bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti

Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile tatil için Maldivler'e giden ünlü sunucu şimdi ise mor bikinisiyle verdiği pozla çok konuşuldu.

Seren Serengil açıldıkça açılıyor! Mor bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti

Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendisine yapılan "Çok zayıflamışsın" yorumlarına kulak tıkayarak iddialı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Seren Serengil açıldıkça açılıyor! Mor bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti

Eleştirilerin ardından paylaşımını yoruma kapatmayı da ihmal etmeyen Seren Serengil'in iddialı pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Seren Serengil açıldıkça açılıyor! Mor bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti

Öte yandan mor bikinili paylaşımıyla dikkat çeken Serengil'in yaşı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte başta Seren Serengil olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…