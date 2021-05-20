Seren Serengil açıldıkça açılıyor! Mor bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti

Seren Serengil'den sosyal medyayı salladı! Mor bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı… Git gide zayıflayan ve vücudunda 4 kg yağ kaldığı öğrenilen Seren Serengil sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay oldu. Uzun bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, "Çok zayıfladın" eleştirilerine kulak tıkayıp mor bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. İşte ünlü sunucu Seren Serengil'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

20.05.2021 22:01 - Son Güncelleme: 20.05.2021 22:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





