Seren Serengil açıldıkça açılıyor! Mor bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti
Seren Serengil'den sosyal medyayı salladı! Mor bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı… Git gide zayıflayan ve vücudunda 4 kg yağ kaldığı öğrenilen Seren Serengil sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay oldu. Uzun bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, "Çok zayıfladın" eleştirilerine kulak tıkayıp mor bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. İşte ünlü sunucu Seren Serengil'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…
20.05.2021 22:01
- Son Güncelleme: 20.05.2021 22:01
Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve gün geçtikçe zayıflayan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde siyah beyaz mayosuyla verdiği pozla gündem olmuştu.
Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile tatil için Maldivler'e giden ünlü sunucu şimdi ise mor bikinisiyle verdiği pozla çok konuşuldu.
Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendisine yapılan "Çok zayıflamışsın" yorumlarına kulak tıkayarak iddialı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Eleştirilerin ardından paylaşımını yoruma kapatmayı da ihmal etmeyen Seren Serengil'in iddialı pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Öte yandan mor bikinili paylaşımıyla dikkat çeken Serengil'in yaşı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte başta Seren Serengil olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…