Cedi Osman aşka geldi! “Seni kelimelerle anlatamam aşkım” dedi sevgilisi Ebru Şahin’in doğum gününü bakın nasıl kutladı…
Cedi Osman aşka geldi! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, dizinin final yapmasıyla ekranlara veda etmişti. Finalin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Şahin, şimdi ise sevgilisi Cedi Osman'ın romantik kutlamasıyla çok konuşuldu. Milli basketbolcu Cedi Osman, Instagram hesabında sevgilisi Ebru Şahin'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. "Seni kelimelerle anlatamam aşkım. Kelimeler yetmez" diyen Cedi Osman'ın romantik paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu. İşte Cedi Osman'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…
18.05.2021 18:29
- Son Güncelleme: 18.05.2021 18:29