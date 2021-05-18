Cedi Osman aşka geldi! “Seni kelimelerle anlatamam aşkım” dedi sevgilisi Ebru Şahin’in doğum gününü bakın nasıl kutladı…

Sevgilisi Ebru Şahin ile çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Cedi Osman, paylaşımının altına "Seni kelimelerle anlatamam aşkım. Kelimeler yetmez... Sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni seviyorum" notunu düştü.