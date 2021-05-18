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Cedi Osman aşka geldi! “Seni kelimelerle anlatamam aşkım” dedi sevgilisi Ebru Şahin’in doğum gününü bakın nasıl kutladı…

Cedi Osman aşka geldi! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, dizinin final yapmasıyla ekranlara veda etmişti. Finalin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Şahin, şimdi ise sevgilisi Cedi Osman'ın romantik kutlamasıyla çok konuşuldu. Milli basketbolcu Cedi Osman, Instagram hesabında sevgilisi Ebru Şahin'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. "Seni kelimelerle anlatamam aşkım. Kelimeler yetmez" diyen Cedi Osman'ın romantik paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu. İşte Cedi Osman'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

18.05.2021 18:29 - Son Güncelleme: 18.05.2021 18:29
Cedi Osman aşka geldi! “Seni kelimelerle anlatamam aşkım” dedi sevgilisi Ebru Şahin’in doğum gününü bakın nasıl kutladı…

Cedi Osman, oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in doğum gününü sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kutladı.

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Cedi Osman aşka geldi! “Seni kelimelerle anlatamam aşkım” dedi sevgilisi Ebru Şahin’in doğum gününü bakın nasıl kutladı…

Sevgilisi Ebru Şahin ile çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Cedi Osman, paylaşımının altına "Seni kelimelerle anlatamam aşkım. Kelimeler yetmez... Sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni seviyorum" notunu düştü.

Cedi Osman aşka geldi! “Seni kelimelerle anlatamam aşkım” dedi sevgilisi Ebru Şahin’in doğum gününü bakın nasıl kutladı…

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımın altına binlerce yorum yaparak güzel oyuncunun yeni yaşını kutladı. Cedi Osman'ın paylaşımının ardından Ebru Şahin'in yaşı merak konusu oldu. İşte başta Ebru Şahin olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Cedi Osman aşka geldi! “Seni kelimelerle anlatamam aşkım” dedi sevgilisi Ebru Şahin’in doğum gününü bakın nasıl kutladı…

Caner Cindoruk - 17 Nisan 1980

Cedi Osman aşka geldi! “Seni kelimelerle anlatamam aşkım” dedi sevgilisi Ebru Şahin’in doğum gününü bakın nasıl kutladı…

Gözde Seda Altuner - 16 Haziran 1982