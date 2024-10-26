Hande Erçel havalimanında görüntülendi! “Hakan beyi göremedik yanınızda”

Ünlü oyuncu Hande Erçel, uluslararası tasarımcıları destekleyen Trust Arabia Ödül Gecesi'nde onur konuğu olarak yer aldı.Fas'ın Marakeş şehrinde gerçekleştirilen etkinlikte, Carla Bruni, Alessandra Ambrosio ve Natalia Vodianova gibi ünlü isimler de vardı.
Hande Erçel, bu prestijli gecedeki şıklılığıyla da gündem oldu. Sosyal medya üzerinden paylaştığı karelere binlerce beğeni yağdı.
FAS DÖNÜŞÜ SONRASI AÇIKLAMA
2.sayfada yer alan habere göre; törenin nasıl geçtiği sorusuna Hande Erçel, "Çok keyifliydi" dedi.
"HAKAN BEYİ GÖREMEDİK"
Bir gazetecinin "Hakan beyi göremedik yanınızda" yorumuna "Ben iş için gittim" yanıtını verdi.
Ünlü çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere yansımıştı. Mekanın kapısında araçlarını çağıran ikili, gazetecileri fark edince geri adım atarak çıkış yapmaktan vazgeçmişti.
Ancak çift, sonunda pes ederek araçlarını yeniden kapıya çağırmıştı. Gazetecilerin yönelttiği ilişki ile ilgili sorulara sessiz kalan çift, yanıt vermeden sessiz bir şekilde araçlarına binmiş ve ilişkileri hakkındaki sorular yine cevapsız kalmıştı.