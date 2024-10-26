ATV’nin yeni dizisi “Bir Gece Masalı'na” Cannes’da büyük ilgi

Televizyon ve dizi sektörünün en prestijli fuarı Mipcom, Cannes'da 40. kez katılımcılarını ağırladı. Kaliteli içerikleriyle her zaman beğeni toplayan ATV dizileri, dünya televizyon devleriyle buluştu.

BİR GECE MASALI "THE NIGHTFALL" ADIYLA FUARDA YERİNİ ALDI Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, Türkiye'den sonra tüm dünyanın gözdesi olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Mipcom Fuarı'ndaki ATV standını ziyaret eden sevilen oyuncular, katılımcıların ve yabancı basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.