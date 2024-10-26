ATV’nin yeni dizisi “Bir Gece Masalı'na” Cannes’da büyük ilgi

Televizyon ve dizi sektörünün en prestijli fuarı Mipcom, Cannes'da 40. kez katılımcılarını ağırladı. Kaliteli içerikleriyle her zaman beğeni toplayan ATV dizileri, dünya televizyon devleriyle buluştu.
BİR GECE MASALI "THE NIGHTFALL" ADIYLA FUARDA YERİNİ ALDI
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, Türkiye'den sonra tüm dünyanın gözdesi olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Mipcom Fuarı'ndaki ATV standını ziyaret eden sevilen oyuncular, katılımcıların ve yabancı basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
"BİR GECE MASALI" LANSMANI ÖZEL BİR GECEYLE YAPILDI
"The Nightfall" adıyla dünyaya tanıtılan Bir Gece Masalı için Cannes'da özel bir lansman yemeği düzenlendi. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yanı sıra atv Genel Müdürü Ali Türkarslan, atv Genel Müdür Yardımcıları Dilaver Kıvrak ve Oskay Alptürk, atv İçerik Satış Müdürü Müge Akar geceye ev sahipliği yaptı.