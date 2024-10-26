Londra sokaklarında Pınar Deniz fırtınası! O karelere beğeni yağdı

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan "Yargı" dizisinde "Ceylin" karakterine hayat veren Pınar Deniz, uzun süredir birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile Roma'da dünyaevine girmişti. Özel tasarım gelinliğiyle göz kamaştıran Deniz'in sade ama zarif nihakı sosyal medyada büyük ilgi toplamıştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Pınar Deniz, "Hamileliğimin keyfini sürüyorum. Artık her şey açıkta olduğuna göre. Erkek çocuğumuz olacak inşallah" demişti. Gazeteciler bebeğin ismi belil mi diye sorduğunda Deniz de, "Yok belli olmadı" yanıtını vermişti.