Londra sokaklarında Pınar Deniz fırtınası! O karelere beğeni yağdı

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan "Yargı" dizisinde "Ceylin" karakterine hayat veren Pınar Deniz, uzun süredir birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile Roma'da dünyaevine girmişti. Özel tasarım gelinliğiyle göz kamaştıran Deniz'in sade ama zarif nihakı sosyal medyada büyük ilgi toplamıştı.
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Pınar Deniz, "Hamileliğimin keyfini sürüyorum. Artık her şey açıkta olduğuna göre. Erkek çocuğumuz olacak inşallah" demişti. Gazeteciler bebeğin ismi belil mi diye sorduğunda Deniz de, "Yok belli olmadı" yanıtını vermişti.
Vize problemi nedeniyle Roma'da gerçekleşen nikaha Deniz'in annesi ve babası katılamamıştı. Ünlü çift aile arasında bir yemek düzenleyerek sevdikleriyle bu özel anı kutlamıştı. Kaan Yıldırım, kayınpederiyle birlikte mutfakta geçirdiği keyifli anları sosyal medyada paylaşmıştı.
"İLK 3 AY ZOR GEÇTİ"
Pınar Deniz, gazetecilerin hamilelik sorularına şu şekilde cevap vermişti:
" İnşallah sağlıklı bir şekilde çocuğumu dünyaya getirip ondan sonra projelerle ilgilenmeyi düşünüyorum. Aşerme bende olmadı. Biraz zor ilk 3 ay geçirdim. Sevgili annelere şimdiden hak veriyorum. Kaan daha çok aşeriyor bence."
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