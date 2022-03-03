Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Londra'daki yeni yaşamı! Çocuklar uyurken keyif yaptı işte Bergüzar'ın yeni evi...
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Londra'daki yeni yaşamı! Çocuklar uyurken keyif yapan Bergüzar Korel, yeni evinden paylaşımlar yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel, hem oğluyla en özel anlarını hem de çocuklar uyuduktan sonra evde keyif yaptığı dakikaları paylaştı. İşte Bergüzar Korel'in yeni evi...
03.03.2022 17:02 - Son Güncelleme: 03.03.2022 17:29
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Londra'daki yeni yaşamı! Çocuklar uyurken keyif yapan Bergüzar Korel, yeni evinin salonundan paylaştı, kısa sürede gündem oldu.
3 çocuk annesi Bergüzar Korel şimdilerde evlatları ve eşiyle birlikte Londra'da aile hayatının tadını çıkarıyor.
Çocukları uyuttuktan sonra kendine vakit ayıran Bergüzar Korel Instagram'dan paylaştığı bu karelerle dikkat çekti.