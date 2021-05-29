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Hande Doğandemir pembe mayosuyla amuda kalktı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu o iddialara meydan okudu

Hande Doğandemir pembe mayosuyla amuda kalktı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu… Son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Muğla Akyaka'da aldı. Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, mayosuyla ağaca çıkıp verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Ancak bu paylaşımından kısa bir süre sonra basın mensupları tarafından plajda görüntülenen Hande Doğandemir'in Instagram fotoğraflarına photoshop yaptığı iddia edildi. Oyuncu, son paylaşımıyla iddialara adeta meydan okudu. Doğandemir, pembe mayosuyla yoga yaptığı anları kaydedip takipçileriyle paylaştı. İşte Hande Doğandemir'in sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı…

29.05.2021 00:02 - Son Güncelleme: 29.05.2021 00:16
Hande Doğandemir pembe mayosuyla amuda kalktı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu o iddialara meydan okudu

Kerem Bürsin'le başrolü üstlendiği Güneşi Beklerken isimli diziyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan Hande Doğandemir, sezonu Akyaka'da açtı.

Hande Doğandemir pembe mayosuyla amuda kalktı |TIKLA İZLE

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Hande Doğandemir pembe mayosuyla amuda kalktı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu o iddialara meydan okudu

Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde mayosuyla ağaca çıkıp poz verdi ve o kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Doğandemir pembe mayosuyla amuda kalktı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu o iddialara meydan okudu

Doğandemir, paylaşımından kısa bir süre sonra ise basın mensupları tarafından aralarında ünlü oyuncular Sercan Badur (30) ve Seda Türkmen'in (35) olduğu kalabalık arkadaş grubuyla denize girerken görüntülendi.

Hande Doğandemir pembe mayosuyla amuda kalktı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu o iddialara meydan okudu

Muğla Akyaka'da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncunun, 1.5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi döneminde aldığı kilolar ise dikkat çekti.

Hande Doğandemir pembe mayosuyla amuda kalktı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu o iddialara meydan okudu

Bunun üzerine Doğandemir'in Instagram'da yayınladığı fotoğraflara photoshop uyguladığı iddia edildi.