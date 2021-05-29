Kuzey Yıldızı’nın kızıl saçlı Yıldız’ı Aslıhan Güner imaj değiştirdi! Son halini gören şaştı kaldı sosyal medya onu konuştu
Kuzey Yıldızı'nın kızıl saçlı Yıldız'ı Aslıhan Güner imaj değiştirdi! Son halini gören şaştı kaldı… Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız karakterine can veren ünlü oyuncu Aslıhan Güner, dizinin final yapmasıyla birlikte köklü bir değişikliğe gitti. Şimdilerde yeni projesi için hazırlık aşamasında olan Güner, imaj değiştirdi. Son halini sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. İşte Aslıhan Güner'in son hali…
29.05.2021 00:34
- Son Güncelleme: 29.05.2021 00:47
Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, imaj değiştirdi.
Dizinin final yapmasının ardından bir süredir kapalı olan Instagram hesabını tekrar aktifleştiren ve imaj değişikliğini günler öncesinden duyuran Güner, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.
Kuzey Yıldızı dizisinde kızıl saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu, saç rengini değiştirdi. Güner'in "Bir takım sürprizler mi" notuyla yayınladığı yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, "Kızıl daha çok yakışıyor" diyerek ünlü oyuncunun yeni imajını beğenmediğini dile getirdi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise Aslıhan Güner'ein son haline övgü yağdırdı.
İşte ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen yeni imajı…