Kuzey Yıldızı’nın kızıl saçlı Yıldız’ı Aslıhan Güner imaj değiştirdi! Son halini gören şaştı kaldı sosyal medya onu konuştu

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, "Kızıl daha çok yakışıyor" diyerek ünlü oyuncunun yeni imajını beğenmediğini dile getirdi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise Aslıhan Güner'ein son haline övgü yağdırdı.