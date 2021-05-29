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Hande Doğandemir amuda kalkıp kilo haberlerine nispet yaptı! Doğandemir pembe mayosuyla yoga yaptı! Sosyal medyayı salladı

Hande Doğandemir amuda kalkıp kilo haberlerine nispet yaptı! Doğandemir pembe mayosuyla yoga yaptı! Sosyal medyayı salladı
29.05.2021 00:07
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Hande Doğandemir amuda kalkıp kilo haberlerine nispet yaptı! Doğandemir pembe mayosuyla yoga yaptı! Son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Muğla Akyaka'da aldı. Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, mayosuyla ağaca çıkıp verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Ancak bu paylaşımından kısa bir süre sonra basın mensupları tarafından plajda görüntülenen Hande Doğandemir'in Instagram fotoğraflarına photoshop yaptığı iddia edildi. Oyuncu, son paylaşımıyla iddialara adeta meydan okudu. Doğandemir, pembe mayosuyla yoga yaptığı anları kaydedip takipçileriyle paylaştı. İşte Hande Doğandemir'in sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı…


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