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Nebahat Çehre'nin son halini görenler şaştı kaldı! Yıllara medyan okuyan oyuncu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Nebahat Çehre son halini görenler şaştı kaldı! Aşk-ı Memnu dizisinde can verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin verdiği son röportajındaki görüntüleri sosyal medyaya düştü. 76 yaşındaki ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Yıllara meydan okuyan Çehre, adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Sosyal medya kullanıcıları, Çehre'nin fit haline övgü yağdırdı. İşte ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin son hali…

28.05.2021 22:31 - Son Güncelleme: 28.05.2021 22:31
Nebahat Çehre'nin son halini görenler şaştı kaldı! Yıllara medyan okuyan oyuncu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Nebahat Çehre'nin verdiği son röportajdaki görüntüleri sosyal medyaya düştü. 76 yaşındaki Nebahat Çehre, fit görüntüsüyle yine hayranlarını mest etti.

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Nebahat Çehre'nin son halini görenler şaştı kaldı! Yıllara medyan okuyan oyuncu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraflarda Çehre'nin güzelliği dikkat çekerken internet kullanıcıları "Yıllar sana hiç uğramıyor", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" yorumlarında bulundu.

Nebahat Çehre'nin son halini görenler şaştı kaldı! Yıllara medyan okuyan oyuncu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Nebahat Çehre'nin gençlik halleri ise merak konusu oldu. İşte başta Nebahat Çehre olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…

Nebahat Çehre'nin son halini görenler şaştı kaldı! Yıllara medyan okuyan oyuncu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Birce Akalay

Nebahat Çehre'nin son halini görenler şaştı kaldı! Yıllara medyan okuyan oyuncu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Türkan Şoray