Nebahat Çehre'nin son halini görenler şaştı kaldı! Yıllara medyan okuyan oyuncu sosyal medyayı kasıp kavurdu
Nebahat Çehre son halini görenler şaştı kaldı! Aşk-ı Memnu dizisinde can verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin verdiği son röportajındaki görüntüleri sosyal medyaya düştü. 76 yaşındaki ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Yıllara meydan okuyan Çehre, adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Sosyal medya kullanıcıları, Çehre'nin fit haline övgü yağdırdı. İşte ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin son hali…
28.05.2021 22:31
- Son Güncelleme: 28.05.2021 22:31