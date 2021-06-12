Hande Demir derin dekoltesiyle boy gösterdi! Oğlu öyle bir mesaj attı ki paylaşımını anında sildi

Hande Demir derin dekoltesiyle boy gösterdi! Oğlu öyle bir mesaj attı ki… Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Hande Demir, sosyal medya hesabında derin göğüs dekolteli bluzuyla verdiği bir pozu yayınladı. Ancak sosyetik isim, kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımını oğlundan gelen mesajın ardından sildi. Demir, kendisine 'ayıp' diyerek tepki gösteren oğluyla yazışmasını da sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi. İşte detaylar…

12.06.2021 19:48 - Son Güncelleme: 12.06.2021 19:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





