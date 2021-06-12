Hande Demir derin dekoltesiyle boy gösterdi! Oğlu öyle bir mesaj attı ki paylaşımını anında sildi
Hande Demir derin dekoltesiyle boy gösterdi! Oğlu öyle bir mesaj attı ki… Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Hande Demir, sosyal medya hesabında derin göğüs dekolteli bluzuyla verdiği bir pozu yayınladı. Ancak sosyetik isim, kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımını oğlundan gelen mesajın ardından sildi. Demir, kendisine 'ayıp' diyerek tepki gösteren oğluyla yazışmasını da sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi. İşte detaylar…
12.06.2021 19:48
- Son Güncelleme: 12.06.2021 19:48
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Hande Demir, derin göğüs dekolteli bluzuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hande Demir'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Ancak Demir, binlerce beğeni alan paylaşımını oğlundan gelen mesajın ardından silmek zorunda kaldı.
Hande Demir'in oğlu Aslan Acar, annesine "Bu ne? Sil, ayıp! Harbiden diyorum sil" şeklinde bir mesaj attı. Oğlunun mesajının ardından iddialı pozunu sayfasından kaldıran Hande Demir, "Ergen bir oğlunuz varsa eğer tabi ki güzelim post kaldırılır" ifadelerini kullandı.
Hande Demir'in oğlu Aslan Acar ile mesajlaşması da en az iddialı pozu kadar çok konuşuldu.
İşte Hande Demir'in oğlu Aslan Acar'ın annesine attığı o mesaj…