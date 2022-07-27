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Haberler Magazin Hande Baladın bikinilerin birini çıkarıp diğerini giydi! Takipçileri ‘yetmez’ dedikçe paylaştı! Galatasaraylı futbolcuyla anılan Hande...

Hande Baladın bikinilerin birini çıkarıp diğerini giydi! Takipçileri ‘yetmez’ dedikçe paylaştı! Galatasaraylı futbolcuyla anılan Hande...

Voleybola küçük yaşlarda başlayan ve yıllar içerisinde birçok başarıya imza atan Hande Baladın, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı VitrA'da oynayan Baladın'ın adı geçen haftalarda Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anıldı. Şimdi ise Baladın'ın Galatasaray'ın yıldız oyuncusuyla yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Tüm gözler ünlü voleybolcudan gelecek açıklamaya çevrilirken Baladın'dan bambaşka bir hamle geldi. Tatil sezonunu açan ünlü isim, bikinili pozlarını art arda yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Baladın, sosyal medyayı adeta salladı. İşte o paylaşımlar...

27.07.2022 00:35 - Son Güncelleme: 27.07.2022 00:35
Hande Baladın bikinilerin birini çıkarıp diğerini giydi! Takipçileri ‘yetmez’ dedikçe paylaştı! Galatasaraylı futbolcuyla anılan Hande...

Son zamanların ön plana çıkan sporcularından biri olan Hande Baladın, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıklıkla anılmaya başladı.

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Hande Baladın bikinilerin birini çıkarıp diğerini giydi! Takipçileri ‘yetmez’ dedikçe paylaştı! Galatasaraylı futbolcuyla anılan Hande...

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı VitrA'da oynayan Baladın'ın adı geçen haftalarda Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anıldı.

Hande Baladın bikinilerin birini çıkarıp diğerini giydi! Takipçileri ‘yetmez’ dedikçe paylaştı! Galatasaraylı futbolcuyla anılan Hande...

Şimdi ise Baladın'ın yeni aşkının, Galatasaray'ın yıldızı olduğu öne sürüldü. Arkadaşları ile bir mekanda eğlenirken verdikleri poz, ikinin hakkındaki iddiaları güçlendirdi.

Hande Baladın bikinilerin birini çıkarıp diğerini giydi! Takipçileri ‘yetmez’ dedikçe paylaştı! Galatasaraylı futbolcuyla anılan Hande...

Tüm bunların ardından gözler voleybolcudan gelecek açıklamaya çevrilirken Baladın'dan bambaşka bir hamle geldi.

Hande Baladın bikinilerin birini çıkarıp diğerini giydi! Takipçileri ‘yetmez’ dedikçe paylaştı! Galatasaraylı futbolcuyla anılan Hande...

Tatil sezonunu açan ünlü isim, bikinili pozlarını art arda sosyal medya hesabında yayınladı.

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