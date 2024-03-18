Hamilelik yalan mıydı? Survivor Yunus Emre'nin eşiyle Aleyna'nın annesi birbirine girdi! Yakınlıkları olay olmuştu...

Bu sene Survivor'da olaylar bitmiyor. Aleyna ile yakınlığı konusunda eşi Beria'dan uyarı alan Yunus Emre Özden, kazandığı iletişim ödülüyle baba olacağını öğrenmişti. Ancak aldığı cezalarla sık sık gündeme gelen Yunus Emre'nin bu sevinci yarım kaldı. Eşi Beria Özden, bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Bu gelişmeden sonra sosyal medyada "hamilelik yalan mıydı?", "Aleyna'yı kıskandığı için mi yaptı?" gibi iddialar ortaya atılırken Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi, Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'e sert sözlerle seslendi ve gebeliğin sonlandığı dokümanları yayınlama çağrısı yaptı.
All Star 2024'te Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlık sosyal medyanın diline düştü.
Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre'nin yakınlığı eş Beria Özden'i de kızdırmıştı.
Canlı yayın açan Yunus Emre'ye "Ceza yapma Aleyna'dan uzak dur" diyen Beria Özden, herkesi şoke etmişti. Hatta Yunus Emre'nin eşinin "Ben olsam gurur duyardım bu görüntüden Survivor'da harem kurdu Yunus Emre çok güzel demiş mi?" yorumunu beğendiği ortaya çıkmıştı.