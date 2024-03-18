Kenan Işık 10 yıldır komada! Sağlık durumu hakkında açıklamalar peş peşe gelmişti! Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz sunucusuna ne olmuştu?

"Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın unutulmaz sunucusu Kenan Işık, tam 10 senedir komada. Adını başarılı projelerde geçiren Kenan Işık yaptığı işlerle hafızalara kazındı. Büyük hayran kitlesine sahip olan Kenan Işık'ın ameliyata alınmasının yıl dönümünde son durumu araştırılmaya başlandı. Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında açıklamalar ise peş peşe gelmişti. Peki Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz sunucu Kenan Işık'a tam 10 sene önce ne olmuştu? İşte detaylar...
21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Kenan Işık tam 10 senedir komada.
Hayranları tarafından sık sık araştırılan Kenan Işık'ın yıl dönümü sebebiyle son durumu merak konusu oldu.
NEDEN KOMAYA GİRMİŞTİ?
Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı. Olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti.