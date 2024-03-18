Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Viktoria'sı Tuvana Türkay estetik harikası çıktı! Eski halini gören inanamadı! Doğal güzel sananlar...

Uğur Güneş ve Mehmet Ali Nuroğlu ile başrolünü paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde 'Victoria' karakterine hayat veren Tuvana Türkay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise estetiksiz haliyle çok konuşuldu. Türkay'ı doğal güzel sananlar, "Çok değişmiş" yorumunda bulundu.