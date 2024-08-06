Halit Ergenç'le 15 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! 'Ortanca çocuğa ne olmuş...' 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in minik oğlu Han'a bakın!

Tanınmış oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile kurduğu mutlu yuvasında, üç çocuğunu medyanın gözlerinden uzak bir şekilde yetiştirme kararı almış. Çocuklarının yüzlerini sosyal medya paylaşımlarında gizleyen Korel, yine de hayranlarıyla özel anlarını paylaşmaktan geri kalmıyor. Son zamanlarda, ortanca oğlu Han ile keyifli vakitler geçiren güzel oyuncu, oğluyla yaşadığı neşeli bir sohbeti de takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu paylaşmış. İşte Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin çocukları hakkında bilinmeyenler...
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç, 15 yıl önce görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Ünlü çiftin bu mutlu birlikteliğinden doğan ilk çocukları Ali, 2010 yılında, ikinci çocukları Han, 2020 yılında ve sevimli kızları Leyla ise 2021'in Kasım ayında dünyaya geldi.
Çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih eden çift, bu konuda oldukça titiz davranıyordu.
Ancak Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde bu kararını bozdu ve ilk göz ağrısı Ali'yi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Korel'in bu paylaşımı büyük yankı uyandırırken Korel, ortanca oğlu Han ile dışarıya çıktı. Ünlü oyuncu, oğluyla olan tatlı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.