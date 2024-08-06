Halit Ergenç'le 15 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! 'Ortanca çocuğa ne olmuş...' 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in minik oğlu Han'a bakın!

Tanınmış oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile kurduğu mutlu yuvasında, üç çocuğunu medyanın gözlerinden uzak bir şekilde yetiştirme kararı almış. Çocuklarının yüzlerini sosyal medya paylaşımlarında gizleyen Korel, yine de hayranlarıyla özel anlarını paylaşmaktan geri kalmıyor. Son zamanlarda, ortanca oğlu Han ile keyifli vakitler geçiren güzel oyuncu, oğluyla yaşadığı neşeli bir sohbeti de takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu paylaşmış. İşte Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin çocukları hakkında bilinmeyenler...