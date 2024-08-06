Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın annesiydi Güven Hokna'nın son hali parmak ısırttı! Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si 78 yaşında! 'Nasıl zayıflamış'

Bazı televizyon dizileri var ki, yıllar boyunca akıllardan çıkmaz ve "Yaprak Dökümü" bu unutulmaz eserlerden biridir. Ekranlara mühür vuran bu dizi, etkileyici hikayesi ve karakterleriyle izleyicilerin belleğinde derin izler bırakmıştır. Yıllar sonra bile tekrar bölümleriyle ekranları süslemeye devam ediyor. Dizi düşünüldüğünde akla ilk gelenlerden biri hiç şüphesiz kadrosudur. "Yaprak Dökümü"nün yıldızları, geçen 13 yıl içinde nasıl bir evrim geçirdi? Bu soru, özellikle sosyal medya platformlarında sıkça sorulan ve merak edilen bir konu. Dizide hafızalara kazınan karakterlerden biri de, Güven Hokna tarafından hayat verilen "Hayriye" karakteridir. Dizinin dominant ve unutulmaz karakterlerinden biri olan Hayriye, güçlü kişiliği ile izleyicilerin sevgisini ve zaman zaman nefretini kazanmıştı.