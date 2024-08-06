Sibel Can'ın ilk eşiydi 47'lik sunucu tek formüllle erimiş! 2 haftada 22 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! 'İngiliz karbonatı ve limon...'

Ünlü televizyon sunucusu Hakan Ural'ın son zamanlardaki dikkat çekici transformasyonu herkesi hayrete düşürdü. Gözle görülür şekilde kilo verip fit bir hale bürünen Ural, iddialara göre belirli bir diyet programı sayesinde bu başarıya ulaştı. Sadece iki haftada 22 kilo kaybettiği söylenen bu program, çevrelerce "mucize diyet" olarak anılmaya başlanmış durumda. Peki, Hakan Ural'ı bu kısa sürede böylesine dönüştüren bu diyet listesinde acaba hangi sırlar yatıyor? Ve daha önemlisi, bu diyet sağlık açısından gerçekten güvenilir mi? İşte bu soruların cevapları...
Sevilen sunucu Hakan Ural, son günlerde değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ekranlarda gözle görülür bir şekilde zayıflayan Ural'ın bu hızlı dönüşümü, "Hakan Ural'ın mucize diyeti" söylentilerini de beraberinde getirdi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah yazarı Yüksel Aytuğ ise, 15 günde 22 kilo verdiği iddia edilen bu diyetin tüm detaylarını okurlarıyla paylaştı.
İşte Yüksel Aytuğ'un Hakan Ural'ın diyet programı hakkında yazmış olduğu köşe yazısı;
Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu sevgili Hakan Ural'ı her sabah keyifle izlediğim için değişikliği fark etmiştim.