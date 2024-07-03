Halit Ergenç'le 15 yıl aynı yastığa baş koydular! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel minik Leyla'yı paylaştı! "Ortanca çocuk nerede..."

Ünlü Türk oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında başlayan evliliklerinden bu yana üç çocuk sahibi oldular ve bu mutlu ailenin hayatından kesitler sosyal medyada sıkça yer alıyor. Çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarken, on yıl arayla 2020'de Han ve 2021'de Leyla isimlerindeki iki değerli evlatlarını daha dünyaya getirdiler. Her biri kendi hikayesi ve özel anları ile Korel ve Ergenç ailesinin sevincine sevinç katmaya devam ediyor.