Halit Ergenç'le 15 yıl aynı yastığa baş koydular! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel minik Leyla'yı paylaştı! "Ortanca çocuk nerede..."

Ünlü Türk oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında başlayan evliliklerinden bu yana üç çocuk sahibi oldular ve bu mutlu ailenin hayatından kesitler sosyal medyada sıkça yer alıyor. Çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarken, on yıl arayla 2020'de Han ve 2021'de Leyla isimlerindeki iki değerli evlatlarını daha dünyaya getirdiler. Her biri kendi hikayesi ve özel anları ile Korel ve Ergenç ailesinin sevincine sevinç katmaya devam ediyor.
2009 yılının Ağustos ayında Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel, 2010 yılında Ali adında ilk çocuğunu kucağına alarak annelik heyecanını yaşadı. 2020 yılının Mart ayında ikinci çocuğu Han'ı, 2021 yılında ise kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel, hamilelik sürecinde ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geldi.
Bergüzar Korel Halit Ergenç çifti İngiltere'de evlerini 3 çocuğuna göre düzenledi ve Türkiye'den yanlarında bir de dadı götürdü. İstanbul'daki evini kapatmayan çift, projelerinin olmadığı dönemde Londra'da yaşayacak.
Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Bergüzar Korel günlük yaşantısından, evinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.