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İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! İlk defa görenler şok oldu! Bunca zaman nasıl anlamadık...

Yılmaz Erdoğan, son dönemde İnci Taneleri dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor. Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Kubilay Aka, Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin kamera karşısına geçtiği İnci Taneleri dizisinde sevenlerini şoke eden bir gelişme yaşandı. Meğer Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, kardeşiyle aynı dizideymiş! İşte Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 21:25 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 21:25
İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! İlk defa görenler şok oldu! Bunca zaman nasıl anlamadık... 1

Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Kubilay Aka, Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin kamera karşısına geçtiği İnci Taneleri dizisinde sevenlerini şoke eden bir gelişme yaşandı. Meğer Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, kardeşiyle aynı dizideymiş! İşte Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi...

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! İlk defa görenler şok oldu! Bunca zaman nasıl anlamadık... 2

Yılmaz Erdoğan, hem senaristi hem de oyuncusu olduğu İnci Taneleri dizisi ile ekranlara döndü.

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! İlk defa görenler şok oldu! Bunca zaman nasıl anlamadık... 3

Oyuncu, yönetmen ve aynı zamanda senarist olan Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisinde Öğretmen Azem Yücedağ karakterine hayat veriyor.

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