Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur eşi yüzünden icralık oldu! Memurlar kapıya dayandı jandarma müdahale etti

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen Tuğçe Tayfur'un şu sıralar başı dertte. Eşi Muhammet Aydın'ın ödeyemediği araba borcu nedeniyle Tuğçe Tayfur'un Zekeriyaköy'deki evinin kapısına icra memurları dayandı. Muhammet Aydın kapıyı açmayınca olay büyüdü, jandarma ekipleri müdahale etti.