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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur eşi yüzünden icralık oldu! Memurlar kapıya dayandı jandarma müdahale etti

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen Tuğçe Tayfur'un şu sıralar başı dertte. Eşi Muhammet Aydın'ın ödeyemediği araba borcu nedeniyle Tuğçe Tayfur'un Zekeriyaköy'deki evinin kapısına icra memurları dayandı. Muhammet Aydın kapıyı açmayınca olay büyüdü, jandarma ekipleri müdahale etti.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 09:06 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 09:14
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur eşi yüzünden icralık oldu! Memurlar kapıya dayandı jandarma müdahale etti 1

Ferdi Tayfur'un kızı Şarkıcı Tuğçe Tayfur'un geçtiğimiz ağustos ayında evlendiği Muhammet Aydın'ın başı alacaklılarla dertte!

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur eşi yüzünden icralık oldu! Memurlar kapıya dayandı jandarma müdahale etti 2

İddiaya göre Aydın, kullanmak için aldığı lüks aracı, araç sahibinden vekalet alarak başka bir kişiye sattı

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur eşi yüzünden icralık oldu! Memurlar kapıya dayandı jandarma müdahale etti 3

Ancak araç sahibine olan 675 bin TL'lik borcunu ödemedi.

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