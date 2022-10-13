Halis Toprak'ın damadı Recai Alper Tunga oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! 4.5 milyon lirayla icra davası açıldı
Halis Toprak'ın damadı Recai Alper Tunga oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! Merhum işadamı Halis Toprak'ın damadı Recai Alper Tunga'nın, aylık 300 bin liraya oturduğu lüks sitedeki evin kirasını, 1.5 yıldır ödemediği ortaya çıktı. Ev sahibi 4.5 milyon lirayı bulan alacağı için icra davası açtı. İşte detaylar...
13.10.2022 10:31 - Son Güncelleme: 13.10.2022 10:34
Halis Toprak'ın damadı Recai Alper Tunga oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! 4.5 milyon lirayla icra davası açıldı
LEVAZIM'DA OTURUYORLAR
Sabah'ın haberine göre; iş dünyasının Halis Ağa'sı merhum Halis Toprak'ın kızı Sevgi Toprak Tunga ve damadı Recai Alper Tunga hakkında şok gelişme!
Halis Toprak'ın kızı Sevgi Toprak Tunga ve eşi uzun süredir İstanbul'un en lüks semtlerinden Levazım'da oturuyor. Ancak ünlü çift, aylık 300 bin lira olan evlerinin kirasını yaklaşık 1.5 yıldır ödemiyor.