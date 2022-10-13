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Haberler Magazin Halis Toprak'ın damadı Recai Alper Tunga oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! 4.5 milyon lirayla icra davası açıldı

Halis Toprak'ın damadı Recai Alper Tunga oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! 4.5 milyon lirayla icra davası açıldı

Halis Toprak'ın damadı Recai Alper Tunga oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! Merhum işadamı Halis Toprak'ın damadı Recai Alper Tunga'nın, aylık 300 bin liraya oturduğu lüks sitedeki evin kirasını, 1.5 yıldır ödemediği ortaya çıktı. Ev sahibi 4.5 milyon lirayı bulan alacağı için icra davası açtı. İşte detaylar...

13.10.2022 10:31 - Son Güncelleme: 13.10.2022 10:34
Halis Toprak’ın damadı Recai Alper Tunga oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! 4.5 milyon lirayla icra davası açıldı

Halis Toprak'ın damadı Recai Alper Tunga oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! 4.5 milyon lirayla icra davası açıldı

GALERİ DEVAM EDİYOR
Halis Toprak’ın damadı Recai Alper Tunga oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! 4.5 milyon lirayla icra davası açıldı

LEVAZIM'DA OTURUYORLAR

Sabah'ın haberine göre; iş dünyasının Halis Ağa'sı merhum Halis Toprak'ın kızı Sevgi Toprak Tunga ve damadı Recai Alper Tunga hakkında şok gelişme!

Halis Toprak’ın damadı Recai Alper Tunga oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! 4.5 milyon lirayla icra davası açıldı

Halis Toprak'ın kızı Sevgi Toprak Tunga ve eşi uzun süredir İstanbul'un en lüks semtlerinden Levazım'da oturuyor. Ancak ünlü çift, aylık 300 bin lira olan evlerinin kirasını yaklaşık 1.5 yıldır ödemiyor.

Halis Toprak’ın damadı Recai Alper Tunga oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! 4.5 milyon lirayla icra davası açıldı

Ev sahibinin icraya vermesine, tahliye davası açılmasına rağmen çiftin ısrarla evlerinden çıkmadığı öğrenildi. Taraflar arasında yasal süreç devam ediyor.

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