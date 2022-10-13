Masterchef Burak çıka çıka bakın kim çıktı! Masterchef'te sessiz ama kavgaların adamına dönüşen Burak Kaya...
Masterchef'in 2022 sezonu epey olaylı başladı... Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen 18 yarışmacı ve yedek yarışmacılar varlarını yoklarını mutfakta sergiliyorlar. Özellikle de bazı isimler diğerlerinin arasından sıyrılıyor. Onlardan biri de Burak Kaya. Yarışmanın başlarında Gamze Tosun'la yaşadığı kavgayla önce herkesin antipatisini kazanan sonrasında sessizliğe bürünen Burak Kaya önceki gün adeta stüdyoyu yaylım ateşine tutmuştu. Bir yandan da yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Burak Kaya hakkında araştırma yapanlarsa şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. İşte Masterchef Burak Kaya hakkında tüm merak edilenler.
13.10.2022 11:46 - Son Güncelleme: 13.10.2022 11:46
Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Kaya, yarışmanın başlarında Gamze Tosun ile ettiği kavgayla çok konuşulmuştu.
Bu yaşananlar üzerine Burak Kaya en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Hakkında araştırma yapanlarsa hakkındaki detayları duyunca inanamadı.