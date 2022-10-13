Aldatmak'ın Ali Sezai'si Ercan Kesal'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Usta oyuncunun eşi de tüm Türkiye'nin tanıdığı o isim
atv ekranlarında yayın hayatına fırtına gibi başlayan Aldatmak dizisi ilk bölümüyle fırtınalar estirdi adeta. Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Meltem Baytok gibi usta isimlerin yanı sıra Yusuf Çim, Caner Şahin, Asena Girişken gibi genç isimlerin de yer aldığı dizide en çok dikkat çeken isimlerden biri de hiç kuşkusuz usta oyuncu Ercan Kesal. Uzun süredir ekranlarda görmediğimiz Ercan Kesal hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Ercan Kesal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
13.10.2022 10:30 - Son Güncelleme: 13.10.2022 10:30
Sezai, Nevşehir ve Ankara'da hukuk büroları olan çok başarılı bir avukattır. Şiir ve edebiyat düşkünü, eşiyle ayrı, iki çocuk sahibi bir babadır. Güzide ve Tarık ile okuldan arkadaşlardır. Zamanında çok yakın bir dostlukları olsa da Güzide ve Tarık sevgili olunca gruptan uzaklaşmıştır. Otuz yıl sonra Güzide'yle yolu tekrar kesişince hayatında yepyeni bir sayfa açılacaktır.
Ercan Kesal hayatı, yeni dizisi Aldatmak ile merak ediliyor. Daha önce pek çok yapımda rol alan ünlü oyuncu yeni dizisinde Ali Sezai Okuyan'ı canlandırıyor.
Ercan Kesal hakkında araştırma yapanlar eşinin o ünlü oyuncu olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Ercan Kesal olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...