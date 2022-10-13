Aldatmak’ın Ali Sezai’si Ercan Kesal’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Usta oyuncunun eşi de tüm Türkiye’nin tanıdığı o isim

Sezai, Nevşehir ve Ankara'da hukuk büroları olan çok başarılı bir avukattır. Şiir ve edebiyat düşkünü, eşiyle ayrı, iki çocuk sahibi bir babadır. Güzide ve Tarık ile okuldan arkadaşlardır. Zamanında çok yakın bir dostlukları olsa da Güzide ve Tarık sevgili olunca gruptan uzaklaşmıştır. Otuz yıl sonra Güzide'yle yolu tekrar kesişince hayatında yepyeni bir sayfa açılacaktır.