Hakan Ural’ın Sibel Can'dan sonraki eşi Ezgi Ural'a bakın! 18 yıllık eşiyle romantik poz geldi! Gözlerden uzak tutuyor ancak baş tacı...

Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural'ın 2005'te Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu. Melisa Ural, Engincan Ural ve Gisela Ural adlarında üç evladı olan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. Ural bu kez 18 yıllık eşi Ezgi Can'la paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin romantik pozu sosyal medyayı sallarken Ezgi Can Ural güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte o paylaşım...