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Hakan Ural’ın Sibel Can'dan sonraki eşi Ezgi Ural'a bakın! 18 yıllık eşiyle romantik poz geldi! Gözlerden uzak tutuyor ancak baş tacı...

Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural'ın 2005'te Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu. Melisa Ural, Engincan Ural ve Gisela Ural adlarında üç evladı olan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. Ural bu kez 18 yıllık eşi Ezgi Can'la paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin romantik pozu sosyal medyayı sallarken Ezgi Can Ural güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 13:31 Güncelleme 22 Ekim 2023, 13:31
Hakan Ural’ın Sibel Can’dan sonraki eşi Ezgi Ural’a bakın! 18 yıllık eşiyle romantik poz geldi! Gözlerden uzak tutuyor ancak baş tacı... 1

Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine ancak geçebilen Ural, çocukluğunda: ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı.

Hakan Ural’ın Sibel Can’dan sonraki eşi Ezgi Ural’a bakın! 18 yıllık eşiyle romantik poz geldi! Gözlerden uzak tutuyor ancak baş tacı... 2

16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural'ın bir anda hayatı değişti ve Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı.

Hakan Ural’ın Sibel Can’dan sonraki eşi Ezgi Ural’a bakın! 18 yıllık eşiyle romantik poz geldi! Gözlerden uzak tutuyor ancak baş tacı... 3

Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya giden Ural, yurda döndüğünde dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a aşık oldu.

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