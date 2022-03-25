Gelinim Olur Musun'un olay gelini Sinem Umaş Semra kaynana ve oğlu Ata hakkında olay sözler 'Ata'nın tabutu açıldı ve...'
"Gelinim Olur Musun?" adlı yarışmayla adını duyuran Sinem Umaş, programın arından oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denedi ancak başarılı olamadı. Yarışmaya Semra kaynana ile girdiği tartışmalarla damga vuran Umaş şimdilerde sosyal medya üzerinden para kazanıyor. Son haliyle sık sık magazin gündeminde kendisine yer bulan Sinem Umaş bu kez Semra Kaynana lakaplı Semra Yücel ile olan fotoğrafının altına yaptığı yorumlarla herkesi şaşkına çevirdi.
25.03.2022 17:16 - Son Güncelleme: 25.03.2022 17:18
Ancak Sinem Umaş bu kez Semra Kaynana ve rahmetli oğlu Ata hakkında yaptığı yorumlarla gündeme geldi.