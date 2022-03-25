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Gelinim Olur Musun'un olay gelini Sinem Umaş Semra kaynana ve oğlu Ata hakkında olay sözler 'Ata'nın tabutu açıldı ve...'

"Gelinim Olur Musun?" adlı yarışmayla adını duyuran Sinem Umaş, programın arından oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denedi ancak başarılı olamadı. Yarışmaya Semra kaynana ile girdiği tartışmalarla damga vuran Umaş şimdilerde sosyal medya üzerinden para kazanıyor. Son haliyle sık sık magazin gündeminde kendisine yer bulan Sinem Umaş bu kez Semra Kaynana lakaplı Semra Yücel ile olan fotoğrafının altına yaptığı yorumlarla herkesi şaşkına çevirdi.

25.03.2022 17:16 - Son Güncelleme: 25.03.2022 17:18
Gelinim Olur Musun’un olay gelini Sinem Umaş Semra kaynana ve oğlu Ata hakkında olay sözler ’Ata’nın tabutu açıldı ve...’

Gelinim Olur Musun? Yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş sonrasında oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denese de o da diğerleri gibi kısa sürede unutuldu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla tekrar gündeme gelen Sinem Umaş değişimi ile de dudak uçuklatıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelinim Olur Musun’un olay gelini Sinem Umaş Semra kaynana ve oğlu Ata hakkında olay sözler ’Ata’nın tabutu açıldı ve...’

Sinem Umaş son dönemde değişimi ile sık sık gündeme geliyordu.

Gelinim Olur Musun’un olay gelini Sinem Umaş Semra kaynana ve oğlu Ata hakkında olay sözler ’Ata’nın tabutu açıldı ve...’

TAM NOT ALDI
Yeni imajını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden paylaşan fenomen isim, takipçilerinden tam not almayı başarıyordu.

Gelinim Olur Musun’un olay gelini Sinem Umaş Semra kaynana ve oğlu Ata hakkında olay sözler ’Ata’nın tabutu açıldı ve...’

Sosyal medya kullanıcıları, yaptırdığı estetiklerin yanında diyet de yaparak kilo kaybeden 38 yaşındaki Umaş'a, "Bambaşka biri olmuşsun" gibi yorumlarda bulunuluyordu sık sık.

Gelinim Olur Musun’un olay gelini Sinem Umaş Semra kaynana ve oğlu Ata hakkında olay sözler ’Ata’nın tabutu açıldı ve...’

Ancak Sinem Umaş bu kez Semra Kaynana ve rahmetli oğlu Ata hakkında yaptığı yorumlarla gündeme geldi.

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