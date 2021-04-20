Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'i Gülsim Ali Instagram'da bambaşka biri! Meğer tescilli güzelmiş

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının bu sezonki sürpriz işlerinden biri olan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Gülsim Ali. Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'ini canlandıran Gülsim Ali, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

20.04.2021 13:49 - Son Güncelleme: 20.04.2021 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





