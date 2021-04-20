Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın açtı ağzını yumdu gözünü! Merve Boluğur'u kızdıracak sözler

Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın açtı ağzını yumdu gözünü! Bu Tarz Benim yarışmasıyla adını duyuran Aygün Aydın'ın adı geçen aylarda sosyetik isim Hakan Sabancı ile anılmıştı. 14 Şubat'ı Çeşme Alaçatı'da geçirdiği iddia edilen ikiliden Aydın, Hakan Sabancı ile yazıştığı iddialarına kimse inanmayınca konuşmaları ifşa etmişti. Aygün Aydın'ın ifşa paylaşımlarının ardından sular durulmadı. Aydın, sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak içini döktü. Oldukça sert ifadeler kullanan Aydın'ın Sabancı hakkında söyledikleri ise ağızları açık bıraktı. Ünlü ismin açıklamalarından oyuncu Merve Boluğur da nasibini aldı. İşte Aygün Aydın'ın o açıklamaları...